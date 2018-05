Miliónovú dotáciu na hotel dostal aj Hrnčiarov kamarát

Nový štvorhviezdičkový hotel si z pôdohospodárskych dotácií na rozvoj cestovného ruchu postaví modernú prístavbu.

16. máj 2018 o 17:11 Peter Kapitán

BRATISLAVA. V roku 2015 sa novopostavený štvorhviezdičkový hotel Impozant vo Valčianskej doline uchádzal o dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na prístavbu a rekonštrukciu v rámci rozvoja cestovného ruchu.

Firma Hotel Impozant, ktorá objekt vlastní, urobila verejné obstarávanie a z troch ponúk vybrala najlacnejšiu za dva milióny eur. So svojím projektom však napokon neuspela. Ten sa dostal do takzvaného zásobníka projektov a rekonštrukcia s prístavbou sa zasekla.

Tento rok sa však všetko zmenilo. Pred mesiacom PPA podpísala s hotelom zmluvu na nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,1 milióna eur. Vo svojom blogu na to upozornila aj predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.

Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že sa im do rozpočtu v rámci výzvy na rozvoj cestovného ruchu vrátilo približne šesť miliónov eur, ktoré nanovo rozdeľovali. Zmluvu s firmou Hotel Impozant PPA uzavrela 17. apríla. Hotel pritom o začínajúcej rekonštrukcii, ktorú dva roky odkladal, informoval na svojom facebooku 21. februára, teda dva mesiace pred podpísaním zmluvy.

Blízkosť k Hrnčiarovi

Majiteľmi hotela uprostred lyžiarskeho strediska vo Valčianskej doline sú martinský podnikateľ Jozef Kubinec a jeho manželka Barbora, ktorá je zároveň riaditeľkou hotela.

„Rozhodnutie o schválení dotácie nám bolo doručené 20. februára 2018," hovorí Kubincová.

V zmluve zverejnenej v centrálnom registri je len celková cena za stavebné úpravy a prístavbu hotela vo výške o málo viac ako dva milióny eur. Bez dotácie by sa preto so stavbou pravdepodobne nezačalo. Na architektonickom návrhu je okrem hotela aj osempodlažná budova, ktorá by mala po rekonštrukcii pribudnúť.

Podnikateľ Kubinec je dobrým kamarátom podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara, ktorý je členom klubu Most-Híd. Spoluvlastnia akciovú spoločnosť Geonet invest, ich manželky sedia v dozornej rade tejto firmy. Firma sídli na rovnakej adrese ako spoločnosť Impozant, sídli tam aj MaH Servis manželov Hrnčiarovcov.