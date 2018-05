Pellegrini sa stretol s dánskym premiérom, hovorili najmä o európskych témach

Premiéri hovorili aj o migrácii.

15. máj 2018 o 19:19 TASR

BRATISLAVA. Názory Slovenska a Dánska sa rozchádzajú v otázke indexácie prídavkov na deti aj nového viacročného rozpočtu EÚ, obe krajiny však majú snahu o týchto otázkach ďalej diskutovať.

Na utorkovom stretnutí sa na tom zhodli slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer) a dánsky predseda vlády Lars Lökke Rasmussen, ktorý pricestoval na návštevu Slovenska.

Odlišný postoj

"Slovensko chápe, že rozpočet po brexite bude menší, ale ak sa na tom dohodnú všetky krajiny, je pripravené prispievať do európskeho rozpočtu viac," zopakoval Pellegrini postoj SR k viacročnému finančnému rámcu.

Dánsko má podľa slov svojho premiéra odlišný postoj. "Naša argumentačná línia je, že menšia Európa potrebuje menší rozpočet," priblížil Rasmussen. Ten by podľa Dánska nemal byť vyšší ako jedno percento hrubého domáceho produktu EÚ.

Pellegrini tiež dánskemu premiérovi predstavil pozíciu Slovenska k indexácii prídavkov na deti, ktorou sa zaoberá aj dánska spoločnosť.

"Ak niekto v členskom štáte pracuje a odvádza tam rovnaké dane a odvody ako domáci zamestnanec, mal by mať právo poberať aj rovnakú výšku sociálnych výhod," povedal slovenský premiér. Ocenil však pragmatický prístup dánskeho premiéra k tejto otázke.

Ten avizoval, že je pripravený ďalej rokovať a nechce urobiť jednostranné vládne rozhodnutie ako Rakúsko.

Hovorili aj o migrácii

Premiéri hovorili aj o migrácii. "SR sa chce k migrácii postaviť čelom a bude ponúkať rôzne spôsoby a formy solidarity," vyhlásil Pellegrini.

Zároveň zopakoval, že povinné kvóty Slovensko dôrazne odmieta. Podľa Rasmussena sa Európa musí migráciou vážne zaoberať.

"Nie je to o prerozdelení žiadateľov o azyl medzi členské krajiny, je to o riešení problémov ochrany hraníc a o investovaní do krajín v susedstve Únie," uviedol.

Utorková návšteva Rasmussena bola prvá návšteva dánskeho premiéra na Slovensku po pätnástich rokoch. Pellegrini ju využil aj na pozvanie korunného princa Frederika s misiou dánskych podnikateľov na Slovensko.

Dánsky premiér v deň návštevy zároveň oslávil svoje narodeniny. "Žiadne lepšie miesto pre oslavu svojich 54 narodenín som si nemohol vybrať," poznamenal Rasmussen.