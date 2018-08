Ako sme bojovali za slobodu

Slovenské národné povstanie vypuklo pred 74 rokmi 29. augusta 1944 ako ozbrojené vystúpenie proti nacizmu a fašizmu. Napriek zlým strategickým rozhodnutiam dokázali povstalci odolávať nemeckým vojskám dva mesiace. Vďaka SNP sa Slovensko v druhej svetovej vojne zaradilo na stranu víťazných mocností.

https://public.flourish.studio/story/13779/embed

Osobnosti Povstania

Povstalci

Sila 47 000, neskôr 60 000 vojakov pravidelnej armády a 18 000 partizánov Straty 1720 padlých, 3600 ranených, asi 10 000 zajatých vojakov, do 12 000 padlých a zavraždených v dôsledku partizánskej vojny Výzbroj 46-tisíc pušiek, 2700 guľometov, 200 diel a mínometov, 24 tankov, 3 improvizované pancierové vlaky, 34 lietadiel. Američania dodávali povstalcom bazooky, ktoré však povstalci nevedeli obsluhovať.

Ján Golian

Generál, jeden z hlavných vodcov Povstania. Na jeho rozkaz sa začalo SNP, zajali ho Nemci, zomrel v koncentračnom tábore.

Rudolf Viest

Generál, člen exilovej vlády v Londýne, veliteľ povstaleckej armády, zajali ho Nemci, zomrel v koncentračnom tábore.

Imrich Karvaš

Prvý guvernér Slovenskej národnej banky. Zabezpečil presunutie slovenského štátneho pokladu (157 kg zlata, 569 kg striebra a 133 kg iných vzácnych kovov) pred Povstaním z Bratislavy do Kremnice (neskôr ho presunuli do Moskvy, aby sa nedostal do rúk nemeckých okupantov), a tiež presun troch miliárd korún zo Slovenskej národnej banky v Bratislave do jej filiálky v Banskej Bystrici.

Slovenský štát a Nemecko

Sila 48 000 až 50 000 vojakov Straty 4200 padlých, 5000 ranených, 300 zajatých Nemecké jednotky spolu so slovenskými kolaborantmi počas partizánskej vojny vypálili viacej ako 95 slovenských obcí, osád a samôt.

Alexander Mach

Člen vedenia HSĽS, hlavný veliteľ Hlinkovej gardy, minister vnútra a podpredseda vlády. V roku 1947 ho Národný súd odsúdil na 30 rokov väzenia. V máji 1968 dostal amnestiu.

Jozef Tiso

Prezident slovenského štátu (1939 – 1945). V roku 1947 ho Národný súd odsúdil na trest smrti obesením.

Gottlob Berger

Od 31. augusta do 19. septembra 1944 velil nemeckým okupačným vojskám, ktoré zasiahli proti SNP. Pre pomalé tempo vedenia operácií ho vystriedal Hermann Höfle. Bol spoluautorom Himlerovho rasistického pamfletu Der Untermensch (Podčlovek) a rovnako i propagátor pamfletu Mit Schwert und Wiege (Mečom a kolískou) na verbovanie príslušníkov iných národností do SS.

Hermann Höfle

Vypracoval a uskutočnil nemecký plán generálneho útoku na povstaleckú armádu, ktorý sa zakladal na zvýšení bojovej aktivity. Po vojne bol zatknutý. Jeho výpoveď pred súdom poskytla významné svedectvo o príprave a organizácii bojových operácii proti Povstaniu.

Súd v Bratislave ho v roku 1947 odsúdil na trest smrti obesením, ktorý bol vykonaný 9. decembra 1947.