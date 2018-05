Vláda sťahuje z parlamentu návrh zákona o platoch ústavných činiteľov

Jednou zo zmien malo byť nedelenie platu poslanca na dve časti.

16. máj 2018 o 14:56 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady SR nerozhodnú na aktuálnej schôdzi parlamentu o zmenách v platoch ústavných činiteľov. Vláda totiž odobrila späťvzatie návrhu novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, o ktorom mali poslanci rokovať.

Právna norma je v druhom čítaní, pôvodne hovorí o zmrazovaní platov, ale koalícia mala prísť so systémovou zmenou odmeňovania. Dosiaľ nie je známe, ako presne sa malo zmeniť odmeňovanie poslancov a ďalších ústavných činiteľov.

Koaliční lídri pred časom oznámili, že plat poslancov a ďalších ústavných činiteľov sa v budúcnosti nebude odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného mediánu, teda od strednej hodnoty.

Ďalšou zmenou malo byť to, že plat poslancov by nebol rozdelený na dve časti. Paušálne náhrady by sa tak pripojili k základnému platu a celá zložka by podliehala odvodom.

Dnes sú od nich paušálne náhrady oslobodené. Poslanci dosiaľ nepovedali, či po zmenách plat stúpne a o koľko. Hovorilo sa o sume sto až tristo eur.

Diskusie o týchto zmenách potvrdili poslanci koalície, ale nechceli hovoriť o konkrétnostiach. Niektorí pripúšťali aj to, že ak sa nepodarí nájsť dohodu na zmenách, návrh sa presunie na neskôr a nerozhodnú o ňom na májovej schôdzi.