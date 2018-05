Koalícia zatiaľ spoločného prezidentského kandidáta nehľadá

Predseda Smeru Robert Fico si myslí, že koaličné strany postavia vlastných kandidátov na prezidenta.

16. máj 2018 o 15:50 TASR

BRATISLAVA. Neexistuje v rámci koalície zatiaľ žiadna diskusia o tom, či budú mať strany Smer, SNS a Most-Híd záujem hľadať spoločného prezidentského kandidáta, alebo každá z nich pôjde do prvého kola s vlastným nominantom.

Novinárom to povedal šéf Smeru Robert Fico, pričom on si skôr myslí, že každá z koaličných strán postaví vlastného kandidáta.

"Druhé kolo potom ukáže, či sme, alebo nie sme schopní spojiť sily a podporiť niekoho, koho by sme považovali za najlepšieho. Ja nekandidujem a zatiaľ som ako predseda strany nehovoril so žiadnym vhodným kandidátom, aj keď vidím dve-tri mená, ktoré by mal Smer osloviť," poznamenal.

Lajčák kandidovať odmieta

Napriek tomu, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru) kandidatúru viackrát odmietol, Fico tvrdí, že ak by zmenil názor, bol by veľmi silným kandidátom.

Šéf Smeru zopakoval, že nebola náhoda, že prezident Andrej Kiska oznámil svoje rozhodnutie opätovne sa na voľbách nezúčastniť práve v deň, keď zasadal parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

"Je evidentné, že Andrej Kiska má vážne daňové problémy. Neprekvapilo ma, že uteká, to sa nedá vysvetliť. Čo médiá popísali, zdá sa, že je pravda," dodal.

Po kandidatúre Lajčáka volá aj poslanec Erik Tomáš (Smer). Strana by mala podľa jeho slov urobiť maximum pre to, aby ho presvedčila kandidovať.

"Bol by to výborný kandidát akceptovaný širšou verejnosťou, a teda s veľkou šancou na úspech. Miroslav Lajčák má za sebou silný profesionálny príbeh. Úspešne reprezentoval Slovensko v rôznych vysokých diplomatických funkciách a určite by to dobre zvládol aj v pozícii hlavy štátu," vysvetlil Tomáš.

Smer chce vlastného

Aj podpredseda Smeru Peter Žiga potvrdil, že strana postaví svojho vlastného kandidáta. O menách zatiaľ nechcel hovoriť, keďže v strane zatiaľ žiadne neschvaľovali. Najsilnejšia vládna strana by svojho kandidáta mohla podľa neho predstaviť niekedy v lete.

"Ja osobne si myslím, že Smer postaví prezidentského kandidáta a keďže to rozhodnutie, ktoré včera padlo zo strany pána prezidenta Kisku, je čerstvé a nejakým spôsobom rozložilo sily na tom trhu, tak Smer to zobral na vedomie a bude pripravovať vlastného kandidáta," uviedol v stredu po zasadnutí vlády Žiga.