Dôležitejšie ako transportéry sú podľa Pellegriniho radary a stíhačky

Na rozhodnutie o nákupe transportérov má vláda podľa premiéra Petra Pellegriniho ešte čas.

16. máj 2018 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Rozhodnutie o obnove stíhacieho letectva či obstaranie vojenských radarov je podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer) oveľa dôležitejšie ako nové transportéry, ktorých obstaranie čelí dlhodobej kritike opozície či bezpečnostných analytikov.

Pellegrini tiež uviedol, že ide preňho o novú informáciu v prípade preverovania armádnych projektov políciou, chce však klásť otázky kompetentným na Ministerstve obrany.

"Ide pre mňa o nové informácie. Budem sa však na to pýtať. Možno práve to, že polícia bude preverovať veci, budú niektoré tvrdenia vyvrátené, pretože ten výsledok vyšetrovania môže byť dvojitý, ale neprejudikujme závery," uviedol Pellegrini po stretnutí s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.

Transportéry počkajú

Dodal, že pri transportéroch typu 8x8 a 4x4, ktoré plánuje obstarať rezort obrany za rekordnú čiastku, má ešte kabinet čas. Podľa Pellegriniho tlačí Ozbrojené sily topánka v iných oblastiach.

"Dôležitejšie rozhodnutia, čo sa týka vyzbrojovania, bude vláda robiť v oblasti nákupu húfnic a radarov, pretože ja nemôžem tolerovať stav, že už tri alebo štyri roky nie sme schopní ukončiť tender na nákup radarov a pritom ich potrebujeme pre modernizáciu našich ozbrojených síl," uviedol Pellegrini.

Podľa premiéra bude dôležité aj to, ako sa Slovenská republika postaví k obnove stíhacieho letectva.

"Rozhodnutie o projektoch 8x8 a 4x4 je až za týmito rozhodnutiami, takže tu máme ešte čas," povedal premiér.

Požiadavky na techniku

Pellegrini tiež zopakoval základné požiadavky, ktoré musí nová kolesová technika spĺňať. Zároveň doplnil, že posledné slovo o tom, čo rezort obrany nakúpi, alebo nenakúpi bude mať vláda.

"Musíme si byť istí, že to, čo ideme nakúpiť, spĺňa dve základné požiadavky. Prvou je to, že to, čo ideme obstarať, je plne v súlade s tým, aké vojenské spôsobilosti v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) musí Slovenská republika plniť," uviedol Pellegrini.

Druhý predpoklad je podľa premiéra to, aby malo Slovensko istotu, že kupujeme niečo, čo bude kvalitné a spĺňa tie najvyššie technické požiadavky a nebude po niekoľkých rokoch konštatované nejaké morálne zastaranie výrobku.

"Musí to byť to najšpičkovejšie, alebo najmodernejšie, čo môžeme mať k dispozícii. No a za primeranú cenu, samozrejme," uzavrel Pellegrini.

Obstarávanie preveruje polícia

Informáciu o tom, že polícia preveruje armádne obstarania priniesol portál denníka Sme. Minister Peter Gajdoš (nom. SNS) reagoval, že jeho rezort bude orgánom činným v trestnom konaní nápomocný a predloží všetky potrebné dokumenty.

Ministerstvo obrany v súčasnosti vyhodnocuje testy prototypu transportéru 8x8, ktorý vyvíjal štátny podnik Konštrukta Defence v spolupráci s fínskou zbrojovkou Patria.

Rezort čelí za postup pri obstaraní dlhodobej kritike od časti politickej opozície a bezpečnostných analytikov, ktorí vyčítajú najmä utajovanie dokumentov, či podozrenia z korupcie fínskej spoločnosti pri dodávkach vojenskej techniky v iných krajinách.

Ministerstvo obrany všetky obvinenia razantne odmieta, finálny materiál by mal byť vláde predložený v priebehu júna 2018. Pri celkovom počte 81 transportérov 8x8 bola odhadovaná cena na viac ako 400 miliónov eur.