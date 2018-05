Nemal by odchádzať. Ako reagujú osobnosti na rozhodnutie Andreja Kisku

Andrej Kiska v utorok oznámil, že už nebude kandidovať druhý raz na post prezidenta. Nevylúčil však, že v politike bude naďalej aktívny.

16. máj 2018 o 20:39 sme.sk

Mikuláš Huba - Archív SME (zdroj: )

Mikuláš Huba, ochranár

"Osobne ma jeho rozhodnutie mrzí, ale na druhej strane to nie je prekvapenie, veď niekoľko mesiacov to už neverejne avizoval. Zaujímavejšia je tá druhá časť jeho vyhlásenia, keď povedal, že neodchádza z verejného života, aj keď je to záhadné. Viem si predstaviť, že človek nemusí byť poslanec, nemusí ani založiť stranu a stále môže efektívne ovplyvňovať verejnú mienku. Možno bude skôr takým duchovným otcom rodiacej sa koalície blízkych strán a pomôže získavať hlasy pre jemu empatické strany."

Zuzana Pechočiaková, lekárka a nositeľka ocenenia Biela vrana

„Rozhodnutie pána prezidenta ma prekvapilo. Predpokladám, že súčasná politická situácia v našej krajine mu dopomohla k tomuto kroku. Verím, že z politiky neodíde a ak by sa rozhodol vytvoriť napríklad novú politickú stranu, bolo by to podľa môjho názoru iba v prospech našej krajiny.“

Ondrej Prostredník. (zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Ondrej Prostredník, evanjelický teológ

"Som z jeho rozhodnutia sklamaný. Andrej Kiska je čerstvý vietor na slovenskej politickej scéne. Ukázal, že politik nemusí byť zosilňovačom zatrpknutých a ustrašených nálad ľudí so zlými skúsenosťami. Môže byť aj inšpirujúcim a orientujúcim hlasom, ktorý prekonáva ľudovú apatiu voči potrebe zásadných zmien v spoločnosti. Napriek tomu, že sa rozhodol nepokračovať vo funkcii prezidenta, nastavil latku svojím nástupcom. Zostáva len veriť, že jeho popularita bude znamenať aj to, že voliči budú nároční a kritickí pri výbere jeho nástupcu."

Richard Stanke číta svoj prejav na Námestí SNP. (zdroj: SITA)

Richard Stanke, herec

„Mňa to veľmi mrzí, pretože si myslím, že presne takýto človek by mal byť v politike. Má nesmiernu dôveru väčšiny občanov Slovenska a dokáže sa nejakým spôsobom postaviť proti praktikám členov dnešnej vlády. Takýto človek je preto dôležitý nielen na poste prezidenta, ale aj celkovo, aby bol aktívny v politickom živote."

Ján Benčík. (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Ján Benčík, aktivista a nositeľ ocenenia biela vrana

„Chápem, že má toho dosť, aj keď mi určitú nádej dodávajú jeho slová, že ešte nekončí. Bol by som rád, keby vstúpil do parlamentnej politiky, mali by sme potenciálneho premiéra. Vzhľadom na súčasný stav v opozícii by to bolo pre Slovensko dobré.“

Organizátori pochodu proti korupcii (zľava) Dávid Straka, Karolína Farská a Michal Karlubík (zdroj: Gabriel Kuchta)

Karolína Farská, organizátorka protikorupčných pochodov

„Andrej Kiska priniesol do prezidentského úradu novú politickú kultúru. Počas svojho pôsobenia ukázal a ukazuje, že politika má byť hlavne službou ľudu. Nebál sa tvoriť veľké štátnické gestá, ukazovať, že zmeny sú na Slovensku potrebné, ale najmä že ich treba robiť spravodlivo, slušne a odborne. Za toto všetko mu patrí vďaka. Rozhodol sa, že po službe štátu na poste prezidenta sa bude chcieť po rokoch viac venovať rodine . Môže to byť ťažké prijať, ale toto rozhodnutie mu nikto nemôže zazlievať. Ako ale sám povedal, Slovensku chce aj naďalej pomáhať. Nech to už bude akokoľvek, jeho doterajšie činy dokazujú, že tým prispeje k budovaniu slušnejšieho a spravodlivejšieho Slovenska.“

Iveta Radičová. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Iveta Radičová, expremiérka a sociologička

"Pohľad cez okno umožňuje nadhľad, život v boxerskom ringu slovenskej politiky zasa poznanie reálnych možností moci. Či bezmocnosti. Preto, i keď mi je to ľúto, rozumiem rozhodnutiu pána prezidenta."

Peter Visolajský, šéf Lekárskeho odborového združenia (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia

"Nezostáva nám nič iné len rešpektovať jeho osobné rozhodnutie a poďakovať mu za jeho doterašiu prácu pre štát. Pomerne značná dôvera verejnosti je pre pána Kisku veľkou výzvou a súčasne aj zodpovednosťou a ak by pán prezident skutočne chcel riešiť veci, ktoré kritizoval a pomenúval počas prezidentského mandátu, má na to teraz veľkú príležitosť. Čas ukáže ako sa k tomu postaví. "

Elena Kohútiková. (zdroj: SME - Vladimír Šimíček)

Elena Kohútiková, bankárka

"Je to suverénne rozhodnutie pána prezidenta a treba ho rešpektovať. Toto rozhodnutie otvára priestor pre nových kandidátov, aby vstúpili do - dúfam - férového ‘boja’ o prezidentské kreslo."