Csonti z gangu sátorovcov vypovedal na súde o činnosti skupiny

Gang sátorovcov minimálne od roku 1999 do roku 2010 operoval najmä v Dunajskej Strede a okolí.

16. máj 2018 o 19:36 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Výsluchom Zsolta N. zo zločineckého gangu sátorovci, ktorý minimálne od roku 1999 do roku 2010 operoval najmä v Dunajskej Strede a v okresoch Galanta, Komárno, ale aj na iných miestach Slovenska či Maďarska, pokračoval proces pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Banskej Bystrici.

Pojednávanie sa koná za múrmi banskobystrického Ústavu na výkon väzby a Zsolt N. obžalovaný zo štyroch vrážd, ktorý v utorok (15.5.) urobil vyhlásenie o vine, v stredu niekoľko hodín podrobne vypovedal o vlastnej zločineckej skupine a jej závažnej trestnej činnosti. Niečo hovoril sám po slovensky, ale zväčša prekladala tlmočníčka z maďarského jazyka.

Sátora sa všetci báli

Ako uviedol, hlavou gangu bol nebohý Ľudovít Sátor, nikto sa mu neodvážil odporovať a povedať nie. Nepamätá si, že by niekto odmietol vykonať jeho príkaz, z obavy o život.

Ďalšími najvyššie postavenými v skupine bol zavraždený Andrej Reisz a Kristián K., ktorý tiež sedí na lavici obžalovaných.

Zsolta N. volali Csonti, bol pravou rukou Sátora, robil ochrankára, šoféra a cez neho sa dostávali odkazy a pokyny od šéfa k nižšie postaveným členom skupiny.

Vymenoval všetkých, ktorí k nej patrili, aj spôsob ako fungovali. Priznal ich ekonomickú a násilnú trestnú činnosť a aj to, kto delil peniaze.

"Spoločná kasa fungovala asi od roku 2004 do 2007. Odkedy som ju mal ja, sa presne nepamätám. Mne dal peniaze z ekonomickej trestnej činnosti do ruky Sátor, on delil peniaze pre ostatných členov. Desať alebo 20 percent išlo do spoločnej kasy, aby ak vznikne nejaký problém, bolo pre policajtov a advokátov," vypovedal.

Gangu pomáhal aj policajt

Podrobne hovoril aj o spolupráci sátorovcov s obžalovaným bývalým vysokopostaveným funkcionárom Policajného zboru Borisom D., ktorý im pomáhal a poskytoval informácie.

Ten sa pre zdravotné problémy na procese nezúčastňuje a senát ŠTS ho vylúčil na samostatné konanie.

Csonti za ním vozil Reisza do bytu v Trnave, do Banskej Štiavnice mu zasa viezol nábytok a ako vie, jeho rodičom išli aj prasce.

Policajt od gangu údajne dostával každý mesiac zaplatené, koľko to bolo, však nevie. Mal im vraj prezradiť mená utajených svedkov v kauze desaťnásobnej vraždy členov konkurenčného gangu pápayovcov v dunajskostredskom bare Fontána.

Objednávateľom popravy z roku 1999 mala byť práve hlava gangu Sátor, o čom sa medzi členmi ich skupiny dobre vedelo.

Podľa obžalovaného Boris D. informoval Sátora napríklad aj o tom, že sa u neho chystá domová prehliadka. Keď bol ich šéf na úteku a skrýval sa po celom Slovensku, mal falošné doklady, občiansky a vodičský preukaz, pas i preukaz Slovenskej informačnej služby, preto sa nebál, že ho polícia chytí.

Brutálna vražda

Medzi najbrutálnejšie popravy sátorovcov patrí vražda "vlastného" Andreja Reisza, ktorého zastrelili v roku 2006 a následne jeho telo rozporciovali, niektoré kusy pomleli a hodili do rieky.

"Videl som, ako bol rozporciovaný a zomletý mlynčekom," vypovedal Csonti čoby očitý svedok.

Sátora naposledy videl v decembri v roku 2010. Keď podľa dohody nezavolal a neprišiel ani na dohodnuté stretnutie, bolo mu jasné, že sa niečo deje. Vraždu šéfa mal podľa Zsolta N. na svedomí spoluobžalovaný Kristián K. spoločne s Lehelom H. Pozostatky Sátora sa dodnes nenašli.

Zo 14 ľudí na lavici obžalovaných sedí sedem mužov, z toho šiesti sú stíhaní väzobne, jeden je na slobode. Ďalších senát ŠTS vylúčil na samostatné konanie.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ich viní z viacerých závažných skutkov, medzi nimi deviatich vrážd, či už členov samotnej zločineckej skupiny, ktorí sa nejako spreneverili, konkurenčnej skupiny alebo tzv. bielych koní, na ktoré čerpali nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty.

Rovnako i za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.