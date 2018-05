SaS sprísnenie interrupcií nepodporí. K zákazu ani obmedzeniu nevidí dôvod

17. máj 2018 o 11:12 TASR

BRATISLAVA. Poslanci opozičnej SaS nebudú hlasovať za sprísnenie podmienok, za akých môže byť na Slovensku vykonaná interrupcia.

S novelou zákona o umelom prerušení tehotenstva prišla ĽSNS. Chce ňou sprísniť potratovú politiku na Slovensku a zakázať svojvoľné a neodôvodnené interrupcie.

Zakázať ani obmedziť ich nechcú

"Nevidíme žiaden dôvod meniť status quo, ktorý platí dlhodobo a je výsledkom ťažko dosiahnutého konsenzu," uviedli v spoločnom vyhlásení poslankyne Natália Blahová, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Jana Kiššová (všetky SaS).

Odmietajú navodiť stav, ktorý je vlastný krajinám, kde sú interrupcie zakázané alebo obmedzené tak, ako to požaduje ĽSNS.

"Výsledkom je len to, že tehotné ženy podstupujú tieto nepríjemné a traumatizujúce zákroky v zahraničí, prípadne ilegálne," tvrdia.

SaS podľa nich uznáva právo žien na interrupciu do 12. týždňa tehotenstva, a to bez obmedzenia. "Jediným a podľa nášho názoru hlavným obmedzením interrupcií má byť zodpovedný sexuálny život, vhodná osveta a svedomie. To sa netýka len žien, ale aj mužov. Žiadne drakonické sprísnenie interrupcií, vedené ideologicko-populistickými pohnútkami, k záchrane plodu nevedie," dodali poslankyne.

Iniciatívou sa budú zaoberať na chôdzi

Iniciatívou ĽSNS sa budú poslanci zaoberať už na prebiehajúcej schôdzi.

"Náš návrh vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť aj životy nenarodených detí. Okrem morálnych argumentov sa opiera aj o samotnú Ústavu SR, kde sa uvádza, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením," povedal pred časom šéf strany Marian Kotleba.

Strana chce presadiť, aby potraty boli možné len v troch prípadoch. Prvým je, ak je ohrozený život matky, druhým, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu. Treťou možnosťou má byť, ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu. "Na to, čo sa tu deje, sa nedá pozerať. Téme zabíjania nenarodených detí sa nevenuje nikto," myslí si podpredseda ĽSNS Milan Uhrík.

Súčasné ustanovenie, ktoré dovoľuje interrupcie do 12. týždňa tehotenstva, chcú zo zákona vypustiť. Zároveň tam chcú doplniť pravidlo, že cudzinkám bude možné vykonať umelé prerušenie tehotenstva len v prípade ohrozenia ich života a s ich súhlasom.