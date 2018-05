Prezidentov hovorca Krpelan: Kiska nikam neodchádza a bude sa snažiť o lepšie Slovensko

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V pondelok ste na na facebooku napísali: „Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude.“ Na čo ste týmito slovami narážali?

„Vnímal som informácie v médiách, ktoré verejnosti podsúvali, že Andrej Kiska už nebude kandidovať za prezidenta. To je však niečo, čo nikoho z jeho blízkeho okolia neprekvapilo, pretože veľmi dlhý čas u nás nebola debata o tom, že by to mohlo byť inak. Ale určite si všetci všimli záver prezidentovho vyhlásenia, v ktorom naznačil, že jeho politický zápas sa neskončil. Presne na to som v statuse narážal. To bolo niečo, čo nemohol nikto vedieť. A reakcie na môj status ma utvrdili v tom, že prezidentove úvahy naozaj zostali len v úzkom kruhu a neunikli do médií.“

Vie už prezident a jeho tím, v akej forme bude ďalej pokračovať alebo ju ešte len hľadáte?