Rezník avizoval, že vedenie RTVS chce hľadať spoločnú reč s redaktormi

RTVS v apríli nepredĺžila zmluvy štyrom externým pracovníkom spravodajstva.

17. máj 2018 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. Vedenie verejnoprávnej rádiotelevízie pracuje na upokojení situácie v spravodajstve. Ako vo štvrtok na rokovaní Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) informoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, pripravujú sa na rokovania s redaktormi na budúci týždeň.

Mali by mať dve roviny – mediačnú a rokovania so Spravodajskými odbormi RTVS. Mediátorom za manažment RTVS a vedenie spravodajstva RTVS bude riaditeľ sekcie národnostného vysielania RTVS Attila Lovász.

Požiadavky adresované manažmentu

„Následne budeme rokovať aj so spravodajskými odbormi o požiadavkách, ktoré sú adresované manažmentu.“

Rezník je, ako povedal, informovaný o tom, že porady v spravodajstve sú búrlivé, ale korektné.

„Ja si myslím, že toto je presne cesta, po ktorej chceme ísť a pôjdeme. To znamená v otvorených debatách si budeme vysvetľovať, akým spôsobom prinášať pre verejnosť čo najobjektívnejšie a čo najvyváženejšie spravodajstvo a publicistiku. Som pevne presvedčený o tom, že RTVS je vnútorne natoľko silná inštitúcia, že túto situáciu dokáže zvládnuť sama,“ povedal Rezník na rokovaní rady.

Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš konštatoval, že za základný problém považuje problém komunikácie medzi nadriadenými a podriadenými.

Nepovažuje za vhodné, aby redaktori a ich nadriadení riešili interné nedorozumenia a problémy na sociálnych sieťach. Riešiť by samali na miestach, kde sa dajú riešiť – vo vedení príslušnej sekcie RTVS, u generálneho riaditeľa a ak by išlo o podozrenie z porušenia zákona o RTVS, tak na Rade RTVS, upozornil Kákoš.

Členka rady Ildikó Nagyová konštatovala, že síce rada nemôže a ani nechce zasahovať do personálnych otázok, napriek tomu by bola rada, ak by manažment radu informoval o priebehu a výsledkoch avizovaných rokovaní.

Externistom nepredĺžili zmluvy

Rezník odpovedal, že Radu RTVS o vývoji rokovaní s pracovníkmi spravodajstva budú informovať. Doplnil, že redakcia spravodajstva a publicistiky má roky veľa spolupracovníkov na externé zmluvy. Pripomenul, že cieľom manažmentu je čo najviac interných spolupracovníkov.

„Ak sa k výsledku dopracujeme v debatách, bude to oveľa čistejšie a efektívnejšie, ako keby sme to vydávali nejakými direktívami a nariadeniami,“ dodal k téme rokovaní vedenia a redaktorov Rezník, ktorý podľa vlastných slov v súčasnosti podrobne študuje etický kódex BBC a „je to pomerne inšpiratívne čítanie“.

RTVS 27. apríla nepredĺžila zmluvy štyrom externým pracovníkom spravodajstva RTVS. Následne na to začiatkom mája požiadali o ukončenie pracovného pomeru v RTVS niekoľkí ďalší členovia spravodajstva, ktorí sa zastali redaktorov, ktorým nepredĺžili zmluvu.

Výpovediam predchádzal odchod Oľgy Bakovej zo spravodajstva, taktiež pozastavenie jedinej investigatívnej relácie na Slovensku Reportéri a zmeny v rozhlasovej diskusnej relácii Dejiny.sk. Na situáciu časť spravodajstva upozornila v otvorenom liste, na ktorý kriticky reagovalo vedenie RTVS, ktoré následne podporila druhá časť spravodajstva v ďalšom otvorenom liste.

Podpora zo strany médií

Kolegov zo spravodajstva kritizujúcich pomery sa zastali aj desiatky pracovníkov iných tvorivých a výrobných zložiek RTVS. Vyše 200 novinárov zo slovenských médií podpísalo spoločné vyhlásenie a vyjadrili znepokojenie zo súčasného diania v RTVS.

Situáciu v RTVS opakovane kritizovali Reportéri bez hraníc. Šéfa RTVS Rezníka Transparency International Slovensko vyzvala na zastavenie prepúšťania redaktorov a ústretový prístup k novinárom, ktorí sú znepokojení manažérskymi zmenami v redakcii.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave tiež so znepokojením vníma dianie v RTVS. Výbor NR SR pre kultúru a médiá 2. mája odporučil RTVS zlepšiť komunikáciu s verejnosťou. Na dianie reagoval 3. mája aj prezident SR Andrej Kiska.

"Vyjadrenia redaktorov o cenzúre, prepúšťanie novinárov za to, že prejavili svoj názor - to je neprípustné. Verejnoprávna inštitúcia nepatrí jej riaditeľovi ani strane, ktorá ho tam dosadila. RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov a je dôležité nahlas a verejne diskutovať o tom, čo sa v tejto inštitúcii deje," napísal Kiska.

Spravodajské odbory RTVS 3. mája požiadali Rezníka o rad opatrení na zaistenie slobodného, transparentného a nezávislého spravodajstva. Medzi požiadavky spravodajských odborov patrí úprava postavenia externých zamestnancov spravodajstva.

Obsadenie vedenia spravodajstva by podľa odborov malo vzísť z výberového konania, ktorého súčasťou má byť verejné vypočutie kandidátov. Vyzvali tiež na intenzívnejšie spájanie zložiek spravodajstva – rozhlasovej, televíznej a online a nie ich delenie.Agentúra SITA vydá k správe zvukovú správu.