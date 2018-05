Galko nahliadol do dokumentov. Jasaň znemožnil ďalšie preverovanie, tvrdí

Jasaň pôsobil ako šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu.

17. máj 2018 o 14:06 TASR

BRATISLAVA. Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) dodržal pri udeľovaní bezpečnostnej previerky Viliamovi Jasaňovi zákon.

Nedisponoval totiž informáciami o nespoľahlivosti Jasaňa.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec a predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Ľubomír Galko (SaS).

Úrad na otázky denníka SME odmietol odpovedať.

"Národný bezpečnostný úrad sa z dôvodu zákonnej prekážky ku konkrétnym bezpečnostným previerkam nevyjadruje," odpísalo tlačové oddelenie.

Nahliadol do dokumentov

Poslanec na pôde NBÚ z poverenia výboru osobne nahliadol do dokumentov týkajúcich sa možných závadových väzieb Jasaňa, ktoré poskytli úradu jednotlivé inštitúcie.

"V praxi to znamená, že ak aby sme chceli zistiť, kto zlyhal pri udeľovaní tejto previerky, je treba v budúcnosti vykonať hĺbkovú kontrolu v SIS a v polícii. Táto kontrola však zrejme bude nemožná. Jasaň totiž niekoľko dní po otvorení svojej bezpečnostnej previerky stiahol svoj súhlas s oboznamovaním sa s utajovanými skutočnosťami a preskúmavaním a vykonávaním bezpečnostnej previerky. Týmto zviazal ruky NBÚ a previerka mu bola odobratá," povedal Galko.

Dodal, že v súčasnosti Jasaň previerku NBÚ nemá, nemôže pôsobiť v žiadnej pozícii, kde sa vyžaduje a nemôže sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.

Bez možnosti preverovania

Zároveň sa však stratila možnosť jeho ďalšieho preverovania. "Zabránil tomu Jasaň, čím de facto priznal svoju nespôsobilosť a potvrdil, že má čo skrývať," podotkol Galko.

Jasaň pôsobil ako šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády (ÚV) SR. Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa objavili informácie o jeho kontaktoch na taliansku mafiu pôsobiacu na Slovensku.

Podobné styky mala mať aj vtedajšia hlavná štátna radkyňa na ÚV Mária Trošková, ktorá bezpečnostnú previerku nikdy nemala. Obaja o svoje pozície prišli.

Galko sa domnieva, že by bolo profesionálnym zlyhaním, ak by vtedajší premiér Robert Fico (Smer) nemal informácie o Jasaňovi.

"Bolo by to zlyhaním tajných služieb a celého systému previerok. Vstupy k udeleniu pôvodnej previerky nemohli byť kompletné. Podozrenie, že neboli kompletné práve preto, aby Jasaň previerku ako Ficov človek dostal, sa blíži k istote. Robert Fico týmto ohrozil bezpečnosť nás občanov. Je to jeho ďalší krok, ktorým poškodil povesť tohto štátu. V normálnej a slušnej krajine by takéto zistenie znamenalo jeho odchod z politiky," dodal Galko.

Na pochybenie upozornili už skôr

Jasaňom sa jeho výbor zaoberal aj v marci. Už vtedy Galko naznačil, že ak došlo pri vystavovaní bezpečnostnej previerky na stupeň prísne tajné pre Jasaňa k pochybeniu, dopustili sa ho polícia alebo SIS, respektíve obe tieto inštitúcie.

Poslanci sa na okolnosti Jasaňovej previerky pýtali priamo riaditeľa NBÚ Jozefa Magalu. Výbor jednak zobral na vedomie informácie, ktoré Magala podal, a zároveň poveril Galka, aby nahliadol do všetkých dokumentov týkajúcich sa možných závadových väzieb Jasaňa, ktoré poskytli jednotlivé inštitúcie NBÚ.

To, že hlavná štátna radkyňa Trošková bezpečnostnú previerku vôbec nemala, nie je podľa Galka vina NBÚ, ale je to vec ÚV, ktorý rozhoduje, na akej pozícii je previerka potrebná.