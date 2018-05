Odchádzajúci generál Macko: Gajdoša zomlela SNS, rezort neriadi on

Generálporučík PAVEL MACKO, jeden z najskúsenejších armádnych generálov, nedávno ohlásil koniec v armáde v reakcii na výber nového náčelníka generálneho štábu. Za toho si minister obrany Peter Gajdoš z SNS vybral Daniela Zmeka, ktorý má v porovnaní s očakávaným adeptmi na post neporovnateľne menej skúseností. V rozhovore pre SME vysvetľuje, čo ho k tomuto kroku dohnalo a ako vníma súčasné riadenie rezortu.

Svoj odchod ste ohlásili pomerne nečakane a mnohých prekvapil. Neunáhlili ste sa?

„Určite nie, toto rozhodnutie vo mne dozrievalo dlhšie. Vzniklo súbehom viacerých dôvodov. Principiálne nemám nič ani proti pánovi Zmekovi. Spôsob a zámer, akým bol vybratý, bol však absolútne neadekvátny.“

V čom?

„Bolo to tajné do poslednej chvíle. To, že Milan Maxim (doterajší náčelník generálneho štábu, pozn. red.) končí, sa pritom vedelo dávno, cyklus výmeny náčelníka sú štyri roky. Minister však doniesol vláde návrh bez toho, aby ho mal vopred zverejnený.“

Aký záver ste z toho odvodili?

„Že nie je ani snaha odkomunikovať so mnou a tiež s ďalšími generálmi vo vedení, kam armáda smeruje. Minister, zrejme pod tlakom ľudí v pozadí, sa rozhodol a presadil si svoj návrh.“

Pri výbere predchádzajúcich náčelníkov generálneho štábu sa o výbere vhodného človeka diskutovalo?

„Väčšinou sme o tom vopred vedeli. Naposledy to bolo netypické, pretože Peter Vojtek končil predčasne, keď požiadal o uvoľnenie zo zdravotných dôvodov. Rozhodovanie preto bolo rýchle. Milan Maxim však bol služobne najstarším generálom v armáde a bol predtým dvakrát veliteľom síl. Pri ešte skorších výmenách sa výber vždy diskutoval.“