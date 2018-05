Vláda rozdelila prvé milióny na rekonštrukciu internátov vysokých škôl

Zvyšných tridsať miliónov eur dostanú vysoké školy v rokoch 2019 a 2020.

17. máj 2018 o 15:27 SITA

BRATISLAVA. Vysoké školy by už mali mať na svojich účtoch peniaze na rekonštrukciu internátov. Vláda tak rozdelila prvých 20 miliónov eur.

Povedal to vo štvrtok počas pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok v NR SR minister financií Peter Kažimír s tým, že na Slovensku máme tri typy internátov podľa ich havarijného stavu - A, B a C, pričom až 90 percent z nich je v tej najhoršej C kategórii.

Pred týždňom sa Kažimír, premiér Peter Pellegrini a ministerka školstva Martina Lubyová stretli s rektormi vysokých škôl.

Zhodli sa, že štúdium na vysokej škole nie je len o kvalite profesorov, docentov či technického vybavenia univerzít, ale aj o prostredí, v ktorom študenti žijú a pripravujú sa na vzdelávací proces.

Zvyšných 30 miliónov eur zo sľúbených 50 miliónov eur dostanú vysoké školy v rokoch 2019 a 2020.

"Začne sa tak najrozsiahlejšia rekonštrukcia internátov v histórii Slovenska," uzavrel Kažimír. Na rekonštrukciu internátov vyčlenil 50 miliónov eur bývalý premiér SR Robert Fico začiatkom februára. Peniaze využijú vysoké škole na zatepľovanie budov či vybavenie internátov.