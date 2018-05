Gajdoš nehovoril o fínskych transportéroch s investigatívnym novinárom, nemal čas

Gajdoš si myslí, že ak by fínskemu novinárovi išlo o pravdu, žiadal by o písomnú odpoveď.

17. máj 2018 o 16:18 SITA

BRATISLAVA. Minister obrany Peter Gajdoš sa nestretol s fínskym investigatívnym novinárom Magnusom Berglundom, pretože bol zaneprázdnený.

Ako povedal Gajdoš vo štvrtok v NR SR na Hodine otázok, novinár požiadal o stretnutie e-mailom s tým, že sám navrhol aj termín.

„Mám dlhodobo plánovaný program, ktorým bolo rokovanie vlády. Počas rokovania vlády sa nebudem stretávať s novinármi. Novinára sme o tom informovali. Ponúkli sme mu možnosť zúčastniť sa na tlačovej konferencii,“ povedal Gajdoš s tým, že to novinár odmietol, pretože by si musel opätovne kúpiť letenku na Slovensko.

Gajdoš si nevie predstaviť osobitne sa stretávať s každým novinárom, ktorý si bez možnosti kompromisu stanoví termín.

„Ak mi uvediete príklad, že slovenský novinár si stanoví termín pre taliansku ministerku a tá mu vyhovie, budem prekvapený,“ povedal.

Gajdoš si myslí, že ak by fínskemu novinárovi išlo o pravdu, prispôsobil by sa alebo by žiadal o písomné stanovisko, čo nespravil.

Gajdoša sa na odmietnutie schôdzky s fínskym novinárom spýtal opozičný poslanec Ondrej Dostál.

„Andrej Danko nedávno vyhlásil, že Fíni sú poctivý národ, ktorý nekorumpuje a nepodvádza. Prečo ste sa o téme nákupu fínskych transportérov pre armádu odmietli stretnúť s fínskym investigatívnym novinárom Magnusom Berglundom, ktorý pracuje pre fínsku verejnoprávnu televíziu,“ spýtal sa Dostál.