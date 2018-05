Kiska: Iba hlupák nemení názory, ak sa menia okolnosti

Prezident Andrej Kiska v rozhovore pre Aktuality povedal, že o svojom ďalšom pôsobení bude premýšľať v nasledujúcich mesiacoch.

17. máj 2018 o 17:06 Jakub Filo

BRATISLAVA. Vlaňajšie vyhlásenie prezidenta Andreja Kisku, že neplánuje založiť politickú stranu ani kandidovať do Národnej strany, už neplatí. Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej zmenil názor.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Iba hlupák nemení názory, ak sa menia okolnosti. Vražda vášho kolegu a jeho snúbenice zmenila moje pôvodné zámery,“ povedal Kiska v rozhovore pre Aktuality.sk.

Prečítajte si tiež: Kiska nebude kandidovať za prezidenta, svoj politický zápas nepovažuje za skončený

Prezident v utorok oznámil, že neplánuje kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Zároveň však dodal, že chce aj po skončení svojho pôsobenia v úrade prezidenta pomôcť k začiatku novej éry na Slovensku.

"Slovensko potrebuje aj zmenu vládnutia. Cítim osobnú zodpovednosť za to, aby som takejto zmene pomohol. Politický zápas, ktorý som začal v roku 2014, nepovažujem za skončený," vyhlásil v utorok.

O svojich ďalších politických krokoch však chce hovoriť až po jesenných komunálnych voľbách. „O tom, čo spravím, potrebujem zodpovedne premýšľať a plánovať. Musím sa rozprávať s ľuďmi, a to je teraz úloha najbližších mesiacov,“ povedal Kiska pre Aktuality.sk. Založenie politickej strany nepotvrdil.

Okrem vraždy novinára k prehodnoteniu odmietania vstupu do parlamentnej politiky Kisku primali aj ďalšie udalosti posledných mesiacov. „Máme novú vládu, ktorá zatiaľ veľa zmien k lepšiemu neurobila. Po tom všetkom, čo sa udialo, som si uvedomil, že je tu príliš veľa schopných a dobrých ľudí a mal by som uvažovať, ako ich spájať,“ povedal.

Kiska spomenul aj to, že nesúshlasil s nomináciou ministerky vnútra Denisy Sakovej. Priznal aj to, že s predsedom Smeru Robertom Ficom sa naozaj bavil o možnosti, že by sa stal ústavným sudcom. Tému podľa neho nastolil Fico.

"Vedel som si predstaviť diskusiu o tejto téme. Ale dnes je to už iba fikcia a je zbytočné o tom hovoriť," dodal.