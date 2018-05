V Smere očakávajú, že Kiska založí stranu. V SaS tomu neveria, ale v ich strane je vítaný

Z rozhodnutia prezidenta, že v politike nekončí, sa tešia v Progresívnom Slovensku. Poslanec Martin Poliačik spomína možnosť spolupráce v budúcnosti.

17. máj 2018 o 19:47 Lucia Krbatová

Keď expremiér Robert Fico zo Smeru dával demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi, povedal mu, že nikam neodchádza. Teraz to isté hovorí prezident Kiska.(Zdroj: FOTO SME- JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Od oznámenia prezidenta Andreja Kisku, že nebude opätovne kandidovať za prezidenta, ubehli dva dni a viacerí politici už rátajú s tým, že pôjde do straníckej politiky. V Smere pritom nevychádzajú len z posledných vyjadrení Kisku, keď povedal, že v politike nekončí, ale aj z vlastných informácií.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V rozhovore pre portál aktuality.sk Kiska naznačil, že by to mohlo byť aj formou založenia politickej strany.

Prečítajte si tiež: V Smere aj inde zavládla po Kiskovych slovách nervozita

"Iba hlupák nemení názory, ak sa menia okolnosti. Vražda vášho kolegu a jeho snúbenice zmenila moje pôvodné zámery,“ povedal. Kiska ešte vlani oznámil, že nezaloží politickú stranu a nebude kandidovať do parlamentných volieb. V rozhovore však priznal, že o ďalších krokoch v politike bude rozmýšľať počas ďalších mesiacov a rozhodnutie oznámi po komunálnych voľbách.

V Smere priznávajú, že ak by Kiska založil politickú stranu, Slovensko môžu čakať zásadné zmeny na politickej scéne.

"Na základe všetkých informácií, ktoré mám, vidím prezidenta v ďalšej politickej budúcnosti ako lídra vlastnej politickej strany," hovorí poslanec Ján Podmanický zo Smeru. Jeho vstup do straníckej politiky by podľa neho ohrozil skôr opozíciu než Smer. "Je predpoklad, že sa vrátime do obdobia, keď politiku určovali dve silné strany, ako napríklad SDKÚ a HZDS," hovorí.