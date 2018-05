Mikloš: Kiska reprezentuje to, čo tu chýba, medzery má aj SaS

Ivan Mikloš priznal, že sa s Kiskom rozprávajú aj o domácej politike, viac zatiaľ prezradiť nechcel.

17. máj 2018 o 19:58 Peter Kapitán

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Chápete vyjadrenia Andreja Kisku ako začiatok súboja o post premiéra vo voľbách 2020?

„Nerád by som špekuloval. Teší ma, že chce dôveru a svoj politický kapitál venovať v prospech zmeny, ktorá je nevyhnutná. Z rozhovoru (ktorý zverejnil portál aktuality.sk, pozn. red.) sa dá vyčítať jedna vec. Bolo veľa ľudí, ktorí boli z jeho rozhodnutia nekandidovať druhý raz za prezidenta smutní. Rozumiem tomu tak, že pochopil, že možnosti prezidenta ovplyvniť veci k lepšiemu sú limitované a chce ich ovplyvniť inak a zrejme aj vo väčšej miere.“

Prečítajte si tiež: V Smere očakávajú, že Kiska založí stranu. V SaS tomu neveria, ale v ich strane je vítaný

Aká veľká je jeho šanca na úspech, má už v tomto okamihu pozíciu, aby niečo reálne meniť dokázal?

„Jednoznačne. Treba si uvedomiť, že od roku 1991 až do zvolenia Andreja Kisku za prezidenta sme mali len dvoch najpopulárnejších politikov. Vladimíra Mečiara a Roberta Fica. Asi netreba vysvetľovať, prečo to bol problém. Dnes je to Kiska, takže už z toho vyplýva jeho politický kapitál. Samozrejme, že popularita je viazaná aj na jeho funkciu, ale nielen, lebo medzitým sme mali veľa prezidentov a ani jeden medzi najpopulárnejších nepatril.“