Poznáte futbal, pri ktorom platí aj gól rukou? Bratislava má vlastný tím

Desať najčítanejších správ, ktoré zaujali čitateľov najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

18. máj 2018 o 11:11 sme.sk

The Slovak Shamrocks, popredný gaelský futbalový tím z Bratislavy. (Zdroj: The Slovak Shamrocks)

1. Najstaršia grécka vykopávka sa na Slovensko mohla dostať krádežou: Archaeologists find oldest Greek relic in Slovak area

2. Prichádza ďalší fast-food. Kedy otvorí u nás prvú prevádzku? Burger King returns to Slovakia

3. Prečo sa na židovský cintorín v Bratislave chodia modliť pútnici z celého sveta? The ceremonial hall on the Jewish cemetery was already unique when it was built

4. Prezident sa rozhodol, z politiky neodchádza: Kiska will not run or leave

5. Cudzinci sa po slovensky môžu učiť aj zadarmo: More free Slovak language courses for non-EU foreigners

6. Do Afriky sa bude lietať od jesene, no letenky si môžete kúpiť už dnes: Ryanair launches new route from Bratislava to Morocco

7. Napoleon sa vráti do ulíc Bratislavy: Top 10 events in Bratislava

8. Odborári tvrdia, že robotníci v PSA Peugeot najnižšie platy spomedzi troch slovenských automobiliek: Trade unionists at PSA Peugeot announce strike alert

9. Video dôkaz o údajnom únose Vietnamca už neexistuje: Frankfurter Allgemeine Zeitung: Saková is lying about the abduction of a Vietnamese citizen

10. Poznáte futbal, pri ktorom platí aj gól rukou? Bratislava má vlastný tím: Slovakia’s Gaelic Football team offers a family away from home?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.