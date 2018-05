Kiska sa postavil pred súd v kauze pozemkov vo Veľkom Slávkove

Spor sa nepodarilo vyriešiť mimosúdne.

18. máj 2018 o 13:11 (aktualizované 18. máj 2018 o 13:43) TASR

POPRAD. Na Okresnom súde v Poprade sa v piatok začalo pojednávanie ohľadom sporu o vlastníctvo pozemkov v katastri obce Veľký Slavkov, ktorého majiteľom má byť prezident Andrej Kiska.

Ján Franc však tvrdí, že výlučným vlastníkom predmetných pozemkov je on.

Mimosúdne sa nedohodli

Okresný súd ešte koncom januára predbežne prerokoval predmetný spor, v rámci ktorého bola posledná možnosť, aby sa konflikt vyriešil mimosúdne.

K dohode medzi oboma stranami nedošlo, a preto sa v piatok postavili pred súd. Stále trvajú na svojich vlastníckych právach, Kiska tvrdí, že v tomto prípade zrejme zlyhali štátne orgány.

"Pokiaľ skutočne došlo k pochybeniu štátu a niekto o niečo prišiel neprávom, je mi to nesmierne ľúto. Keď som videl pána doktora a jeho mamu, naozaj mi to bolo ľúto, ale o tom, čo sa stalo, kto spravil chybu a či k nej vôbec došlo, musí rozhodnúť súd," uviedol Kiska.

"Pre mňa ako prezidenta bolo nesmiernym sklamaním počuť, že zase zlyhávajú štátne orgány, že sa nevedia dodať dôkazy, čo vrhá zlý tieň na fungovanie našich organizácií. Verím, že súd zistí, čo je pravda a rozhodne správne," konštatoval prezident.

Chýba originál listu vlastníctva

V úvode sudca vypočul obe zainteresované strany a z ich vyjadrení vyplynulo, že k dokazovaniu vlastníckych práv chýba originálny list vlastníctva z konca 90-tych rokov.

"To nie je normálne, je to v rozpore s princípmi právneho štátu a aj keď ide o maličkosť, skutkový základ, ktorý je vlastne zrejmý z iných dôkazov, som z toho prekvapený a z časti šokovaný," zdôraznil právny zástupca prezidenta Ján Mazák.

Mazák dodal, že potrebuje mať ten obraz komplexný, pretože konečne by boli radi, aby aj verejnosť vedela, kto je vinníkom tohto stavu.

"Ja ho zatiaľ nevidím a osobne si myslím, že vinníkom je štát a jeho orgány," uviedol Mazák.

Ďalšie dokazovanie

Problém je podľa sudcu v tom, že list vlastníctva a návrh na vklad z obdobia rokov 1998 a 1999 nemôže kataster súdu predložiť, pretože podľa jeho vyjadrenia sa nachádzajú v budove, o ktorej sa vedie súdny spor.

Podľa sudcu je ešte taká možnosť, že pokiaľ vyšetrovateľka objektívne uviedla, že pri výsluchu majiteľ, ktorý Kiskovi predával pozemky, predložil list vlastníctva, tak ju požiada, aby ho predložila ona.

"Je to veľmi smutné, že štát, ktorý by mal vydať dôkazy, ich drží. Ja bojujem o svoje vlastníctvo, ktoré je nepochybné a nemôžem sa dostať k papierom, aby sa to dalo dokázať," zdôraznil Franc.

Dodal, že pozemky dostal darom od svojho otca, tvrdí, že ich nikdy nepredal ani nedaroval a disponuje nájomnou zmluvou aj listom vlastníctva z roku 2001, ktoré to dokazujú.

Podľa neho, keby sa nejednalo o prezidenta, hneď by sa tento prípad inak posudzoval a jeho vlastnícke práva by boli potvrdené. Jeho právna zástupkyňa tvrdí, že prezident získal pozemky neoprávnene, kúpna zmluva je neplatná a zároveň dodáva, že Kiska mal konať zámerne.

Riešenie by mal ponúknuť štát

"Štát by mal ponúknuť riešenie, tomu, kto sa bol poškodený na vlastníckych právach ale aj morálne, a to je pán Franc a zároveň mu poskytnúť náhradu," konštatoval Mazák.

Špecifický je podľa neho tento prípad tým, že za posledné tri až päť rokov ústavný a najvyšší súd úplne zmenili ochranu tých osôb, ktoré nadobudli vlastnícke právo od nevlastníka a konali v dobre viere.

"Staré je to, že vždy v týchto veciach sa hľadal ten, kto vytvoril živnú pôvodu dajme tomu pre taký prevod, ktorý nebol v súlade so zákonom a morálkou. Ale toto by pán Kiska v tom júli 1999 nezistil, keby mal aj pri sebe právnika," zdôraznil právny zástupca prezidenta.

Vypočuli svedkov

Po úvodných vyjadreniach oboch zúčastnených strán sporu pokračovalo súdne pojednávanie vypočutím svedkov, Michala Šuligu, ktorý mal pozemky prezidentovi ponúknuť a Júliusa Sirockého, ktorý ich mal Kiskovi predať.

Na konci pojednávania súd buď zamietne žalobu a vlastníkom zostane žalovaný Andrej Kiska, alebo vyhovie žalobe a prinavráti pozemky Jánovi Francovi.

Sudca predpokladá, že k zmiereniu oboch strán mimosúdne už nedôjde a v konaní sa bude pokračovať vzhľadom na spomínané chýbajúce listiny.