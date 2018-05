V stredu sa bude rozhodovať o obnove konania pre Mikuláša Varehu

Najvyšší súd vo februári 2014 potvrdil podnikateľovi trest odňatia slobody na jedenásť rokov.

19. máj 2018 o 9:24 SITA

BRATISLAVA. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na stredu verejné zasadnutie s odsúdeným Mikulášom Varehom. Ako sa uvádza na internetovej stránke súdu, rozhodovať sa má o návrhu na povolenie obnovy konania.

Prečítajte si tiež: Mikuláš Vareha sa môže o rok v marci dostať na slobodu

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, "ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa".

Najvyšší súd vo februári 2014 na verejnom zasadnutí potvrdil podnikateľovi Mikulášovi Varehovi trest odňatia slobody 11 rokov, ktorý mu uložil Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Najvyšší súd Varehovi potvrdil aj peňažný trest 100-tisíc eur.

Vareha bol konateľom a spoločníkom v takmer 80 firmách, ktoré vytvoril, aby mohli vzájomne obchodovať. Trestná činnosť sa diala v rokoch 2008 až 2011, najmä v okrese Trebišov. Pri obchodoch s euroočkami a lykožrútmi išlo o spoločnosti Shen Tian, TVX SK, BRSC, Global-Mix, Venikom, Baravin a iné.

Podľa súdu Mikuláš Vareha vytvoril v rámci svojich firiem „daňový raj“, keďže ich zaťažoval DPH vo výške 16, maximálne 17 percent.