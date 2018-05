Pellegrini o Kiskových slovách: Prezident sa správa politicky

Exminister vnútra Tomáš Drucker navrhol zákon, ktorým sa má meniť menovanie prezidenta policajného zboru.

19. máj 2018 o 13:53 Marek Poracký

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini zo Smeru kritizoval prezidenta Andreja Kisku. Ten sa podľa neho začína správať viac politicky ako nadstranícky.

Pellegrini to vyhlásil v relácii RTVS Sobotné dialógy. Narážal tým na Kiskove slová, ktoré vyhlásil tento týždeň v rozhovore pre Aktuality.sk.

Zmeny v menovaní nového prezidenta Policajného zboru, ktoré navrhuje Pellegriniho kabinet, plánuje nepodpísať a zákon vrátiť parlamentu späť.

„Príde mi to už trochu viac politické. Pán prezident začína hrať viac politické hry než akoby prezentoval nadstranícku prezidentskú funkciu. Nemyslím si, že je šťastné odkazovanie prezidenta dopredu, ešte počas pripomienkového konania, že nech si vláda prijme, čo chce, on to nepodpíše,“ vyhlásil Pellegrini v Sobotných dialógoch.

Ten Kisku zároveň vyzval, aby „ako chlap“ vysvetlil podozrenia ohľadom financovania jeho kampane parlamentnému výboru, tak, ako to urobil on.

Pellegrini poslancom vysvetľoval nesúlad medzi príjmami a výdavkami pri nákupe svojho luxusného bytu .

Pripúšťa diskusiu

Nový spôsob menovania policajného prezidenta navrhlo ministerstvo vnútra. Bolo to v čase, keď jeho šéfom bol Tomáš Drucker (nominant Smeru).

Po novom by prezidenta policajného zboru nemal vyberať už minister vnútra, ale sedemčlenná skupina.

Jej členmi majú byť nominanti ministra, generálnej prokuratúry, policajného prezidenta či odborárov.

Tí svojich kandidátov odporučia ministrovi, ten parlamentnému výboru pre obranu a bezpečnosť, v ktorom väčšinu má vládna koalícia.

Na človeku, ktorého minister následne vymenuje, sa dohodnú spoločne. Ten má byť vo funkcii sedem rokov.

„Ak bude zákon schválený v navrhovanej podobe, určite ho budem vetovať. Lebo nie je ničím iným, iba figovým listom, ktorý má zakryť neochotu riešiť skutočné problémy v polícii,“ povedal Kiska pre Aktuality.sk.

Samotný Pellegrini však pripustil, že o návrhu zákona sa bude ešte diskutovať, napríklad o tom, ako sa má zložiť výberová komisia. Konkrétnosti však nespresnil.

Dočasný šéf polície

Keďže zmeny ešte neprešli, aktuálne sa hľadá dočasný šéf polície. Je to preto, že jej ešte aktuálny prezident Tibor Gašpar oznámil pred niekoľkými týždňami koniec ku koncu mája.

Kto však ním bude, zatiaľ nie je známe. V hre sa objavili viaceré mená, napríklad aj Miroslav Litva, ktorý bol dlhé roky odborárskym predákom polície. Pellegrini tvrdí, že v tomto prípade má ministerka vnútra Denisa Saková voľné ruky.

K odchodu Gašpara z jeho funkcie dotlačil Pellegrini. Bolo to len niekoľko hodín po tom, čo sa stal dočasným ministrom vnútra.

Na otázku moderátora RTVS Braňa Dobšinského, ako dotlačil bývalého policajného prezidenta Gašpara k odchodu, Pellegrini konštatoval: „Som sa s ním porozprával… a rozumne sme sa dohodli.“

Bolo to však už po tom, ako z postu ministra vnútra odišiel Tomáš Drucker, ktorý ministerstvo viedol necelý mesiac.

V jeho prípade podľa Pellegriniho išlo o nejaké rýchle rozhodnutie. Tvrdí, že sa o tom dozvedel, až keď to povedal sám Drucker.

„Nikto na neho nevytváral tlak. Garantujem, že ak by sa nebol rozhodol podať demisiu, dnes tu mohol sedieť ako minister vnútra,“ povedal Pellegrini.