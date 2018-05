Kiska svoju politickú budúcnosť oznámi koncom roka

Prezident nechcel konkretizovať mená ani podrobnosti o tom, čo plánuje.

20. máj 2018 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska oznámi, ako sa v budúcnosti zapojí do politiky, koncom tohto roka. O svojich politických plánoch bude rokovať s ľuďmi, ktorých si váži, ktorí majú rovnaké hodnoty a ktorí sú schopní vládnuť dobre a slušne. V nedeľu to povedal v relácii 25 televízie Markíza.

Kiska odmietol konkretizovať akékoľvek mená či podrobnosti o tom, čo v politike plánuje. „Nemám ešte dosť dobre pripravené to, čo chcem urobiť, aby som to oznámil,“ uviedol prezident. Dodal, že by bol rád, keby s ním do ďalšieho politického zápasu išili aj jeho hovorca Roman Krpelan či poradca Rado Baťo.

Nevylúčil pritom, že možnosťou je podpora existujúcej politickej strany, vstup do takejto stany alebo založenie novej.

Hoci pred rokom Kiska verejne vyhlásil, že nebude zakladať stranu, teraz sa vyjadril, že „iba hlupák nemení svoje názory“.

Vysvetlil, že po vražde novinára Jána Kuciaka sa dramaticky zmenila situácia a ukázalo sa, že zmena je na Slovensku nutná. „Rád by som spojil ľudí, ktorí sú schopní postaviť slušnú vládu,“ zdôraznil.

O svojich politických plánoch diskutuje s rodinou a manželkou, ktorá podľa neho chápe, že ako politik má povinnosti.

Kiska počul, že Fico odchod oľutoval

Kiska sa vrátil aj do obdobia po vražde Kuciaka. Vláda vtedy podľa neho reagovala arogantne, čo verejnosť vnímala negatívne.

Prezident podľa vlastných slov počul, že poslanec Robert Fico (Smer-SD) už oľutoval, že odišiel z vlády a nezotrval vo funkcii.

„Počul som takúto vetu,“ vyhlásil, no nepovedal od koho.

Povedal tiež, že Fico sám pred časom pred ním nastolil tému, že chce ísť na Ústavný súd SR. Prezident mu odpovedal, že je pripravený o tom rokovať napriek tomu, že je presvedčený, že expremiér bráni politike, ktorá by Slovensko posunula ďalej. Nová vláda zatiaľ podľa Kisku dala málo signálov, že sa mení štýl vládnutia, no ocenil, že premiér Peter Pellegrini zmenil štýl komunikácie.

Andrej Kiska opäť vysvetlil financovanie jeho kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2014. Samotnú kampaň si pritom financoval sám ako osoba.

„Skontrolovalo to ministerstvo financií a nenašlo porušenie zákona."

Opäť vysvetľoval financovanie kampane

Pred prezidentskou kampaňou bola informačná kampaň, ktorú robili všetci kandidáti asi rok pred voľbami. Náklady na túto kampaň mu platila spoločnosť KTAG, v ktorej je Kiska spoločníkom, na základe zmluvy, s ktorou daňový úrad nesúhlasil.

„Rozhodol, že tieto náklady neboli zaúčtované správne, nesúhlasil s tým, že sú to náklady, takže to vyňali z nákladov. KTAG na základe tohto rozhodnutia všetko dodanila a zaplatila penále. Ja som sa ospravedlnil,“ vyhlásil prezident.