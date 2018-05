Tripartita nepodporila jednorázový sviatok vzniku Československa

Jeden štátny sviatok znamená výpadok 0,2 až 0,4 percenta hrubého domáceho produktu.

21. máj 2018 o 14:40 TASR

BRATISLAVA. Jednorazový štátny sviatok, ktorý súvisí so stým výročím vzniku Československej republiky, tripartita nepodporila.

Zamestnávatelia majú obavu, že by sa takéto sviatky mohli uzákoňovať aj v budúcnosti, pričom upozornili na to, že Slovensko má štátnych sviatkov priveľa. Tento bod tak pokračuje na ďalšie legislatívne konanie s rozporom.

Skonštatovali to v pondelok po rokovaní na Úrade vlády SR sociálni partneri.

Jednorázový návrh vlády neprešiel

V tejto otázke sa nedosiahlo jednomyseľné prijatie.

"Dohoda nebola dosiahnutá pri riešení otázky štátnych sviatkov, menovite štátneho sviatku, ktorý súvisí so storočnicou vzniku Československej republiky, pretože vláda rozhodla, že v tomto roku mimoriadne, len pre tento rok, by tento deň bol štátnym sviatkom aj v rámci Slovenskej republiky," priblížil minister práce Ján Richter.

Podporu tomuto návrhu deklaroval 1. viceprezident Združenia miest a obcí (ZMOS) Jozef Dvonč.

Sviatkov je dosť, každý prestavuje výpadok v HDP

Zamestnávatelia sa obávajú, že jednorazové sviatky by sa mohli uzákoňovať aj v budúcnosti.

"Tu máme trochu obavu, že by sa to mohlo stať precedensom, aby sa takéto ad hoc sviatky aj do budúcna uzákoňovali, a veríme, že 15 štátnych sviatkov, ktoré Slovensko má, je dostatočný počet na to, aby sme zvládli osláviť všetko, čo je potrebné," domnieva sa 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR podľa viceprezidenta Rastislava Machunku dlhodobo komunikuje zníženie počtu štátnych sviatkov na Slovensku o dva, aby sa tak SR dostala na úroveň priemeru Európskej únie (EÚ).

"Jeden štátny sviatok znamená výpadok 0,2 až 0,4 percenta hrubého domáceho produktu," vyčíslil Machunka s tým, že od 1. mája došlo aj ku zvýšeniu nákladov na financovanie práce počas štátnych sviatkov.