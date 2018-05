Homosexuáli sa môžu stať rodičmi, ukázal prípad z Česka

Český Najvyšší súd uznal dvoch gejov za právoplatných rodičov dieťaťa.

23. máj 2018 o 17:55 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Jeden je bankár, druhý podnikateľ. V USA nechali náhradnú matku, aby im vynosila dieťa z vajíčka ďalšej darkyne a potom sa vrátili domov do Česka, kde dcéru chceli spoločne vychovávať. Nevedia, kto z nich je jej biologický otec.

Narazili na české zákony, ktoré síce povoľujú uzavrieť registrované partnerstvo, ale neumožňujú párom rovnakého pohlavia spoločne adoptovať deti.

Úrad ich odmietol oboch zapísať do rodného listu dieťaťa ako právoplatných rodičov. Mohol v ňom byť len jeden, čo by znamenalo, že druhý by pred zákonom nebol právoplatným rodičom. Ak by sa napríklad rozišli, mal by sťaženú možnosť dieťa vychovávať.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Veria v Boha, vzťahy berú vážne, ukázal prieskum LGBT ľudí

Obrátili sa preto na súdy a uspeli. Kľúčovým pre nich bolo rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý umožnil iným českým gejom žijúcim v Amerike stať sa právoplatnými rodičmi aj v Česku.

„Vďaka nálezu Ústavného súdu je to tak, že ak v Amerike vznikne rodinný život na legálnej báze, je povinnosťou všetkých orgánov verejnej moci konať tak, aby sa rodina mohla rozvíjať a musia byť rešpektované právne záruky, ktoré chránia vzťahy dieťaťa a jeho rodičov,“ vysvetlila pražská advokátka Katarína Menclová pre český server idnes.cz.

Slovenskí právnici, ktorých oslovil denník SME, sa na český prípad pozerajú rôzne. Podľa niektorých môže byť návodom aj pre slovenské homosexuálne páry, ako si zabezpečiť dieťa. Iní hovoria, že to možné nie je.

Kto je rodičom dieťaťa

Cesta k právoplatnému rodičovstvu nebola pre český pár jednoduchá. Tamojšie úrady najskôr dcéru vnímali ako americkú turistku, keďže nemala české občianstvo. Rodičom povedali, že ak chcú pre ňu české doklady, musia sa obrátiť na Najvyšší súd.