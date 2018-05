Ocenenie Vojenský čin roka získali spisovateľka, kynológovia aj vojnový veterán

22. máj 2018 o 19:11 TASR

BRATISLAVA. Príslušník ozbrojených síl Lukáš Cmorej, spisovateľka Veronika Homolová Tóthová, kolektív Odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová - Hronsek a generálmajor Emil Boček sa v utorok stali laureátmi Vojenského činu roka 2017. Ministerstvo obrany (MO) SR udelilo toto ocenenie už 21. raz.

V kategórii Záchrana života si ocenenie prevzal Lukáš Cmorej. V lete minulého roka na kúpalisku v Spišskom Hrhove poskytol prvú pomoc topiacemu sa chlapcovi.

"Ďakujem veľmi pekne za toto ocenenie, vážim si to. Považujem to za také prirodzené, ľudské pomôcť človeku v ohrození života," povedal pri preberaní ocenenia.

Ocenenie za knihu a filmový dokument

Veronika Homolová Tóthová vydala jednu z najúspešnejších slovenských kníh Mengeleho dievča a je autorkou dokumentu Atentát na Heydricha, na ktorom spolupracovala s MO SR. Venuje sa témam, ktoré sú späté s vojenskou históriou Slovenska.

"Občas sa stretávam s názorom, že veci, ktoré robíme, sú veci, ktoré už netreba spomínať, že sú to staré veci, zabudnuté, že treba ísť ďalej. Stretávam sa dokonca aj s tým, že to netreba robiť, lebo je to smutné, respektíve ľudia sú zhnusení, keď vidia, čo sa vtedy dialo. Ja im na to zvyknem hovoriť, my to nerobíme preto, aby ste boli smutní alebo zhnusení, my to robíme pre to, aby sme boli lepší," skonštatovala. Laureátkou Vojenského činu roka 2017 sa stala v kategórii Priateľ armády.

Kynológovia pomáhajú detskému domovu

Ocenenie v kategórii Pomoc verejnosti si prevzal kolektív Odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová - Hronsek. Dlhodobo spolupracuje s detským domovom Liptovský Hrádok - Kráľova Lehota. Pre deti organizujú ukážky činnosti vojenskej polície a uskutočnili pre ne aj zbierku hračiek.

Generálmajor Emil Boček je posledným žijúcim letcom - stíhačom britského kráľovského letectva na území Českej republiky. Na svojom konte má 26 operačných letov počas II. svetovej vojny.

"Dnešné príbehy sú dôkazom toho, že vojaci pomáhajú aj nad rámec svojich služobných povinností a ich skutky sú skutkami ľudskosti," dodal minister obrany Peter Gajdoš.