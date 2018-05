Plynulosť premávky v Bratislave narušili viaceré nehody

Okrem kolón kvôli prehustenej premávke sú nehody v Petržalke aj na nábreží v starom meste.

23. máj 2018 o 9:09 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave hlásia aktuálne vodiči viacero dopravných nehôd, zhustenú premávku i tvorbu kolón. Počítať s nimi treba na diaľničnom obchvate a v centre mesta.

Stella centrum informuje o kolónach na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Vodiči sa tu zdržia asi 15 minút. Zhustenú premávku a zdržanie 25 minút hlásia aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, taktiež v Moste pri Bratislave v smere do Bratislavy, kde si vodiči počkajú zhruba 15 minút.

Kolóny sú aj v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy a za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy. Zdržanie je tu 10 až 15 minút.

Zelená vlna RTVS upozorňuje, že na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 zo Senca sa vodiči zdržia 30 minút. Kolónu hlási v Bratislave na Brnianskej, v opravovanom úseku v smere do centra a na Račianskej smerom do centra.

Nehody sú aktuálne v Bratislave na Einsteinovej smerom na Prístavný most. Zrazili sa viaceré osobné autá s nákladným autom, blokovaný je ľavý a odstavný pruh. Nehoda je aj na Nábreží armádneho generála L. Svobodu smerom do centra, blokovaný je pravý pruh.