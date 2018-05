Sulík: Ak by Kiska založil stranu, stane sa len ďalším rozbíjačom pravice

Prezident Andrej Kiska povedal, že v politike nekončí a že len hlúpy človek nemení názory, ak sa zmenia okolnosti. Narážal tým na svoje vyjadrenie spred roka, že kandidovať do parlamentu nebude. Ako jeho slová chápete?

„Ako zmätočné. Sú to vyjadrenia, ktoré spôsobujú iritáciu voličov. Najskôr dlho počúvajú, že rodina mu je prednejšia, a preto nebude vykonávať úrad prezidenta. Ten mu, odhadujem, zaberie možno 150 hodín mesačne. Potom však naznačí, že ide do straníckej politiky.

Z vlastnej skúsenosti viem, že je jedno, v akej forme do straníckej politiky vkročí, vždy to bude nonstop džob. Už to nebude 150, ale 300 hodín.“

“ Nemajú pravdu tí, ktorí tvrdia, že ja by som nevedel robiť kompromisy. Niekedy som ich robil až príliš veľa. „ Richard Sulík, predseda SaS

Čo vám z toho vychádza? Čakáte, že založí stranu?

„Teraz je všetko v prudkom pohybe, zásadné veci sa menia z týždňa na týždeň. Je preto lepšie byť zdržanlivejší. Keď chvíľu počkáme, budeme všetci oveľa múdrejší.“

Spýtam sa inak. Ak by Kiska opätovne kandidoval za prezidenta, boli ste v SaS pripravení ho podporiť. Z toho sa dá usudzovať, že ste ho vnímali pre slovenskú politiku ako prospešného. Bolo by pre Slovensko dobré, ak by Kiska vstúpil do straníckej politiky?