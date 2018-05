Spravodajské odbory sa s Rezníkom nedohodli, ich požiadavky odmietol

Časť redaktorov spravodajstva požadovala napríklad výmenu vedenia či predĺženie zmlúv so štyrmi prepustenými externistami.

23. máj 2018 o 17:19 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Napätie a spory medzi časťou redakcie spravodajstva a vedením verejnoprávneho telerozhlasu neupokojilo ani dvojhodinové rokovanie šéfa RTVS Jaroslava Rezníka so zástupcami spravodajských odborov.

Rezník im zamietol všetky zásadné požiadavky, ako napríklad výmena vedenia a súhlasil len s poradami online formou.

"Zo siedmich požiadaviek vedenie RTVS prijalo len jednu, bohužiaľ tú menej podstatnú - aby boli porady pre všetkých členov redakcie na Slovensku online a robil sa z nich zvukový záznam," informovali zástupcovia odborov.

Za spravodajské odbory rokovali s Rezníkom ich zakladateľka a redaktorka Zuzana Kovačič-Hanzelová, Pavol Kalinský a editor spravodajstva Tomáš Mrva.

"O stretnutie s riaditeľom RTVS sme sa snažili už mesiace. Z dnešného rokovania sme sklamaní. Nie sme a nemôžeme s ním byť spokojní a považujeme ho za neúspešné," dodali. V stredu večer sa stretne celý tím, aby sa poradili, čo ďalej.

Spravodajské odbory majú okolo 35 členov.

Z RTVS povedali, že na stredajšom rokovaní vedenie prejavilo deklarovalo ochotu ďalej rokovať. "Spravodajské odbory RTVS dostanú v najbližšom čase návrh na to, akým spôsobom zblížiť rozdielne postoje pomocou interného sprostredkovateľa, na ktorom sa zhodnú obe strany," povedala hovorkyňa Erika Rusnáková.

Pre zásadné výhrady so spôsobom, akým sa nové vedenie chopilo funkcií, si podľa informácií SME viacerí zo spravodajstva nevedia predstaviť ďalej pod ním pracovať. Zatiaľ však nie je jasné, či pôjdu napríklad do štrajku.

Po kritike skončili viacerí redaktori

Spravodajské odbory prišli začiatkom mája s viacerými požiadavkami s odôvodnením, že "situácia v redakcii spravodajstva dospela do štádia, že ohrozuje vysielanie".

Požadujú napríklad jasné podmienky, ako a kedy sa z externého spolupracovníka môže stať interný a zavedenie dvojmesačnej výpovednej lehoty aj pre externistov.

Žiadajú aj opätovné predĺženie zmlúv s externistami Matúšom Dávidom, Kristiánom Čekovským, Janou Masárovou a Matúšom Baňovičom či výmenu vedenia, ktoré by malo vzísť z výberového konania.

Vyostreniu konfliktu predchádzali nečakané výpovede štyroch externých redaktorov, ktorí sa podpísali pod kritický otvorený list. Takmer 60-tim redaktorom sa nepáčilo, že vedenie sa snaží pretláčať do spravodajstva ľudí, ktorí koketujú s konšpiračnými médiami.

Upozornili aj na to, že do vedúcich funkcií prišli po nástupe Rezníka bývalí hovorcovia štátnych inštitúcií a ministerstiev, no neprijali žiadny mechanizmus, ktorý by vylúčil ich možný konflikt záujmov.

RTVS sleduje aj zahraničie

Situácia v RTVS znepokojila aj medzinárodnú organizáciu Reportéri bez hraníc či slovenských novinárov. Vyše 200 z nich podpísali výzvu, kde upozorňujú, že vo vysielaní sa začína prejavovať cenzúra a redaktori, ktorí sa proti pretláčaniu konšpirácií verejne ohradia, sa stávajú obeťami perzekúcie zo strany vedenia.

Vedúca spravodajstva pre televíznu časť Hana Lyons nedávno odmietla, že by za nepredĺžením zmlúv externistov bol ich podpis v kritickom otvorenom liste.

Spochybnila pri tom jedného z externistov Kristiána Čekovského, keď podotkla, že aj po ôsmich rokoch bol stále junior redaktor.

Prepustení externisti však hovoria, že za ich koncom je nesúhlas s vedením. Čekovský povedal, že mu to priznala na osobnom rozhovore samotná Lyons.

„Povedala, že každá akcia vyvoláva reakciu. Na to som sa jej opýtal, či je to neoficiálny dôvod a na to prikývla,“ opísal.

Z telerozhlasu odišli na protest proti štýlu nového vedenia ďalší redaktori, napríklad aj programový riaditeľ Tibor Búza. V Slovenskom rozhlase musela skončiť aj dlhoročná skúsená zahraničná redaktorka Oľga Baková, Kovačič-Hanzelovej, ktorá patrí k najhlasnejším kritikom zasa stopli moderovanie Správ a komentárov.