Historik: Jednorazový štátny sviatok na deň Martinskej deklarácie je nezmysel

Rozhodnutie vlády sa nedá podľa historika DUŠANA KOVÁČA rozumne vysvetliť.

23. máj 2018 o 19:11 Martina Raábová

Vláda v stredu odobrila jednorazový štátny sviatok pri príležitosti stého výročia prijatia Martinskej deklarácie, resp. Deklarácie slovenského národa. Dokument prijali na zhromaždení v Martine dva dni po vzniku Československa, 30. októbra 1918.

Historik DUŠAN KOVÁČ považuje krok vlády za nezmyselný. "Martinskú deklaráciu nespochybňujem, no vznik Československa je pre moderné dejiny najvýznamnejší dátum vôbec," vraví v rozhovore pre SME.

Stalo sa už v minulosti, že došlo k jednorazovému štátnemu sviatku pri nejakej príležitosti?

"Nič také, pokiaľ je mne známe, v minulosti nebolo. Považujem to za tragický dôkaz toho, ako naša vláda nerozumie dejinám. Dúfam, že to v parlamente neprejde. Podľa mňa je to úplný nezmysel, a to z viacerých dôvodov."

Prečo?