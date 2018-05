Vyskúšajte si vyklikať budúcu vládu

BRATISLAVA. Smer sa od vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a následnej vládnej krízy drží stále okolo 20-tich percent.

Pokles z posledných prieskumov potvrdila v stredu aj agentúra AKO, ktorá Smeru namerala 21,5 percenta.

Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici mája, druhou najsilnejšou stranou po Smere je SaS so ziskom 16,7 percenta. Tretia skončila extrémistická ĽSNS s 10,4 percentami.

Nasleduje strana SNS, ktorú by volilo 10,1 percenta opýtaných. Nasledujú OĽaNO (9,1 percenta), Sme rodina - Boris Kollár (9,1 percenta), KDH (6,7 percenta), Most-Híd (5,6 percenta). Do parlamentu by sa tak spolu dostalo osem strán.

Súčasná koalícia by podľa prieskumu AKO získala iba 63 mandátov a nezískala byť tak v parlamente väčšinu.

Vyklikajte si možné kombinácie strán, ktoré by mohli spolu vládnuť. V parlamente potrebujú spolu 75 hlasov.