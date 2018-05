Dobré ráno: Fašisti oklamali konzervatívcov, o potraty im nejde

Ako sa rozpútala ďalšia epizóda kulturkampfu.

23. máj 2018 o 23:15 Beata Balogová, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Najskôr to vyzeralo, že proti potratom sú miestni konzervatívci ochotní spolupracovať aj s fašistami.

Lebo keď má extrémista dobrý nápad, prečo si k nemu neľahnúť do postele – to dá rozum.

Nakoniec koalícia povedala, že potratový zákon ĽSNS nepodporí. Aby mohol nasledovať výstup o vložkách v reklame v hlavnej úlohe s Antonom Hrnkom a skvelý nápad mysliteľa z OĽaNO Jána Marosza, ktorý navrhol, aby sa ženy prinútené donosiť deti stali fabrikou pre budúce adopcie.

Prečo sa s fašistami nikdy nehlasuje, ako celá debata o potratoch vyzerá a vyzerala a prečo mal niekto potrebu rozpútať novú kapitolu kulturkampfu?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou.

Krátky prehľad správ

Ďalší prieskum ukazuje, že politická situácia na Slovensku zamrzla. Smer je stále najpopulárnejšou stranou, podľa prieskumu agentúry Ako mal v máji 21,5 percenta, za ním strana SaS s takmer 17 percentami a potom kotlebovci a SNS so zhruba desiatimi. Nové strany sa blížia k štyrom percentám.

Vláda schválila jednorazový štátny sviatok. Mal by ním byť 30. október, pripomienka stého výročia prijatia Deklarácie slovenského národa. Slováci sa vtedy prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného Československa.

Nový šéf armády má medailu za misiu v Afganistane, hoci tam nikdy nebojoval. Daniel Zmeko dostal medailu od NATO, no navrhnúť si ju mal sám sebe. Získal ju tak, že sa sčítali jeho krátke návštevy misie.

Slovensko má byť vo finále súboja o novú automobilku. Tvrdil to na diskusnom fóre Hospodárskych novín minister financií Peter Kažimír. Investícia – ak vôbec - by mala smerovať na východ krajiny a bola by to už piata automobilka u nás.

Zeman vymenuje Andreja Babiša za premiéra. A je jedno, ako sa zachová ČSSD. Taký je odkaz z českého hradu, aj keď českí sociálni demokrati ešte čakajú na výsledok straníckeho referenda, ktoré má povedať, či vôbec do koalície so stranou ANO pôjdu.

