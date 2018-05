Koalícia chce predstaviť vlastný návrh zmien na voľbu ústavných sudcov

Spomenuté koaličné návrhy sa nepozdávajú 38 signatárom z právnej oblasti.

24. máj 2018 o 12:05 SITA

BRATISLAVA. Vyššia veková hranica na 45 rokov, zakotvenie povinnosti absolvovania justičnej, advokátskej či prokurátorskej skúšky, či potreba nadpolovičnej väčšiny poslaneckých hlasov na zvolenie kandidáta.

To všetko sú medializované informácie o zmenách pri voľbe ústavných sudcov, na ktorých sa mala dohodnúť vládna trojkoalícia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Gál návrhy nekonkretizoval

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) pritom ešte v stredu po rokovaní kabinetu Petra Pellegriniho (Smer) nechcel konkretizovať, ktoré parametre budú v novele zákona, uviedol však, že podmienky sa budú meniť iba na základe koaličnej dohody.

Spomenuté koaličné návrhy sa nepozdávajú 38 signatárom z právnej oblasti, ktorí zverejnili svoje vlastné návrhy.



"My musíme vychádzať z toho, na čom sa dohodne vládna koalícia a musíme nájsť podporu koaličných poslancov pre náš návrh. Chcem ho predstaviť niekedy na budúci týždeň," uviedol Gál.

Na zavedenie nového ústavného zákona však vládna koalícia potrebuje až 90 poslaneckých hlasov a teda aj podporu časti opozície. Podľa Gála je momentálne dôležité, aby sa uskutočnili rokovania s koaličnými partnermi, až následne bude oslovená opozícia.

"Najskôr musíme rokovať s vládnymi partnermi. Návrh zákona pôjde do pripomienkového konania a na rokovania s politickou opozíciou bude ešte dostatok času," povedal Gál.

Riešenie predstavila aj odborná právna obec

Vlastné riešenie predstavila aj odborná právna obec, ktorej 38 signatári prišli s vlastnými riešeniami. Navrhovali napríklad verejné vypočutie kandidátov, možnosť verejného hlasovania poslancov, či až 90 poslaneckých hlasov na to, aby bol konkrétny kandidát zvolený.

Podľa odborníkov je voľba 18 ústavných sudcov, z ktorých prezident Andrej Kiska vymenuje nových deväť členov vo februári 2019, jedna z najdôležitejších tém roka 2018.

Noví sudcovia budú následne svoj mandát vykonávať až 14 rokov, aj preto je podľa odborníkov potrebné zmeniť podmienky tak, aby boli kandidáti zárukou morálnosti a odbornosti.

V súčasnosti na zvolenie kandidátov stačí nadpolovičná väčšina prítomných poslancov v národnej rade,najmenej však 39.



"Niektoré návrhy, ktoré prišli z právnej obce sú dobré a kvalitné, ale musíme vychádzať z toho, na čom sa dohodne koalícia. Aktuálne nie je možné, aby bola táto verzia kompletne zapracovaná do návrhu ústavného zákona," uviedol na tému zmien, ktoré navrhli odborníci, minister Gál.

Odkladanie problému

Podľa Petra Wilflinga z organizácie Via Iuris je zavádzanie novej vekovej hranice a ďalších podmienok iba odkladaním problému.

"Skoro všetci kontroverzní kandidáti navrhnutí v minulosti spĺňali požiadavky navrhované vládnou koalíciou – teda mali 45 rokov aj mali justičnú, advokátsku alebo prokurátorskú skúšku. Skutočným problémom však bola nedôveryhodnosť týchto kandidátov a ich nezáujem o ochranu ľudských práv alebo ústavné právo. Prijatím tohto návrhu vládnej koalície by sa teda skutočné problémy nevyriešili, iba by sa vytvorilo falošné zdanie, že sa zvyšuje kvalita ústavných sudcov," uviedol Wilfling v stanovisku 38 signatárov, ktoré agentúre SITA poskytol Juraj Rizman z Via Iuris.



Konkrétne vládne opatrenia by mali byť známe v priebehu nasledujúceho pracovného týždňa.