Novinár Hanus: Keď som zistil, že som sa v kauze Cervanová mýlil, nemohol som spať

V rozhovore sa dozviete:

- ako sa zástupca šéfredaktora a komentátor denníka Postoj Martin Hanus vysporiadal s tým, že sa mýlil v kauze Cervanová

- či si novinári na Slovensku dokážu držať dostatočne kritický odstup od svojich zdrojov

- prečo sú novinári u nás aktivistickejší ako v Nemecku

- prečo katolícke média neinformovali o kauze Bezák

- v čom zlyhalo vedenie RTVS

- ako sa Postoj vysporiadava s tým, že ho niektorí vnímajú ako extrémistický a fundamentalistický

Prečo ste po rokoch, keď ste boli presvedčený, že siedmi odsúdení Nitrania z kauzy Cervanová sú nevinní, začali znovu pátrať?

"Keď som sa v roku 2015 vrátil z Talianska, vyšla kniha Petra Tótha Kauza Cervanová I. Najskôr som ju odmietol čítať."

Prečo?

"Mal som pocit, že to mám v sebe uzavreté. Bral som to tak, že Tóth, ktorý bol ako novinár spravodajským dôstojníkom a mal kontakty napríklad s podnikateľom Mariánom Kočnerom, si len potrebuje vybaviť účty s médiami a je to tendenčná kniha. Až začiatkom roku 2017 mi niekto vtlačil do ruky druhú knihu Tótha. Prečítal som si ju. Zaujalo ma to a začal som čítať prvú. Bol som zničený. Zrazu som videl, že som mal skreslené vnímanie príbehu. Že som vôbec nepoznal dôležité veci. Napríklad príbeh Viery Zimákovej, ako som ho poznal, bol prerozprávaný úplne nepravdivo. Dospel som k tomu, že v časopise .týždeň sme sa asi úplne mýlili. Začal som prípad Ľudmily Cervanovej študovať. Zabezpečil som si prístup k vyšetrovaciemu spisu a potvrdil sa mi pocit z knihy, že išlo o naše obrovské zlyhanie."

Aké ste mali pocity, keď ste nadobudli presvedčenie, že všetko je naopak, ako ste si doteraz mysleli?

"Bol som šokovaný. Nevedel som pár nocí spávať."

Prečo ste mali potrebu to, že ste sa mýlili, verejne prezentovať?

"Mal som dve možnosti. Jedna bola, že si to budem myslieť a nechám si to pre seba. S týmto postojom som sa však nevedel zmieriť. Aj ja som svojou prácou prispieval k nesprávnej verzii tohto príbehu. Uvedomil som si, že niečo musím robiť. Najskôr som si myslel, že sa to skončí len rozhovorom s Jurajom Klimentom (trestným sudcom Najvyššieho súdu, pozn. red.). Po rozhovore som si uvedomil, že som spravil len polovičatú cestu a musím to dopovedať. Dopovedal som to vlani článkom Diabolský stroj Františka Čermana. Keď som ho napísal, začali sa mi ozývať rôzni ľudia."

V čom ste podľa vás pochybili, keď ste tvrdili, že Nitrania Cervanovú nezabili?

"Sám autorsky som sa tomu nevenoval, okrem jedného rozhovoru s Ľubou Lesnou. Veril som práci kolegov. Moje zlyhanie vnímam v tom, že som nenástojil na tom, že si navzájom musíme robiť aj advokáta diabla. Ale ešte väčšie zlyhanie bolo, že s teóriou o ich nevine prišli do nášho prostredia ľudia, ktorí s nimi už boli kamaráti."

Znamená to, že ste nemali od nich odstup a uverili ste im?

"Áno. Nebol odstup a okrem toho, že sme dôkladne nepoznali spisy a súdne rozhodnutia, mali sme ísť do Nitry. Až teraz zisťujem, že aj v našom bezprostrednom okolí boli dôveryhodní ľudia, ktorí vedia, že tí siedmi mali v Nitre v polovici 70. rokov veľmi zlú povesť. A niektorí z nich boli deti top komunistických rodín v Nitre."

Vyzerá to na dosť veľké zlyhanie. Keby sa niečoho podobného dopustil politik, chceli by sme, aby odstúpil. Ako ste sa s tým vyrovnali? Neuvažovali ste o tom, že už ako novinár nemôžete pracovať?

Kauza Cervanová - Týka sa vraždy medičky Ľudmily Cervanovej - Bola zavraždená v noci z 9. na 10. júla 1976 - Z jej vraždy boli obvinení a aj si odpykali tresta siedmi Nitrania: Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Pavol Beďač, František Čerman, Stanislav Dúbravický a Juraj Lachman - Ich tresty potvrdili aj súdy po Novembri 1989 - Nemálo slovenských novinárov vrátane Martina Hanusa verilo a písalo dlhé roky o tom, že sú nevinní - Hanus pred rokom zmenil svoj názor na ich vinu pod vplyvom kníh niekdajšieho novinára Petra Tótha a hlavne po prečítaní vyšetrovacieho spisu z Kaníc - Viera Zimáková v ňom opisuje, ako Nitrania zavraždili Cervanovú. Neskôr výpoveď zmenila, lebo sa bála, že zavraždia aj ju - Kauza sa definitívne skončila v roku 2014, keď Európsky súd pre ľudské práva odmietol žalobu Nitranov na slovenské súdy.

"Táto otázka je odpoveďou na to, prečo som sa do toho minulý rok pustil. Lebo som mal pocit, že som k tomu prispel a treba to napraviť."

Dospeli ste k názoru, že Nitrania sú zodpovední za smrť Cervanovej, dokonca ste ich označili za vrahov. Nemali by novinári používať neutrálnejšie vyjadrenia?

"Áno. Za normálnych okolností to úplne platí. Lenže tu desiatky rokov prevládal názor, že títo ľudia nielenže nie sú vrahovia, ale sú obete. Veď súdy ich opakovane usvedčili a odsúdili ako vrahov, ja som teraz len vlastnou cestou dospel k tomu, že rozhodnutia súdov boli spravodlivé. Takže, ak poviem, že títo muži zabili Cervanovú, je to konštatovanie toho, čo bolo preukázané."

Prečo ste do knihy neoslovili aj druhú stranu?

"Kto má byť druhou stranou?"

Napríklad advokát Nitranov alebo niekto z nich?

"S advokátom Alanom Böhmom som sa rozprával ešte minulý rok. Bol to súkromný, veľmi dlhý rozhovor, o ktorom nechcem nič zverejňovať. Veľmi dobré poznám argumenty druhej strany. Neexistuje nijaký ich argument, ktorý by ma prekvapil."

Ide však skôr o to, že keď novinár píše článok, musí dať priestor aj kritizovanej strane.

"Neoslovoval som ich z jednoduchého dôvodu, že je ťažké prísť za niekým a povedať: Pane myslím si, že ste vrah. Okrem toho by sa dozvedeli, že niečo píšem."

A čo by sa stalo?