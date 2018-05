Beňová: Kolegovia v Smere sa akoby stále spoliehajú na to, že muži to dokážu lepšie

Ženy často radšej ustúpia, kým muži využijú všetky prostriedky, aby sa do funkcií nejako pretlačili, hovorí europoslankyňa za Smer Monika Beňová.

24. máj 2018 o 18:55 Lucia Krbatová

So znevažovaním som sa u kolegov nestretla, ale o mne vždy vedeli, že som rázna, hovorí pre SME europoslankyňa Monika Beňová.(Zdroj: TASR)

Vo vláde je najviac žien v histórii Slovenska, pribúdajú aj kandidátky na volené politické posty. Považujete to za znak, že ide o rastúci trend?

„Bola by som relatívne opatrná. V tejto chvíli ide skôr o náhodu, pretože minimálne súčasná ministerka zdravotníctva či ministerka školstva prišli na posty ako náhradníčky za mužov ministrov.

Nemyslím si, že historicky najvyšší počet žien vo vláde môže vytvárať všeobecnú predstavu, že miesto žien sa vo vrcholovej politike už zastabilizovalo a bude ich od tejto chvíle prichádzať viac.“

Vnímate za posledné roky v tomto smere nejaké zlepšenie?

„Zlepšuje sa to, pretože prichádzajú nové strany, ktoré ponúkajú väčšie zastúpenie žien. Otázny je výsledný efekt, či už by išlo o umiestnenie na volebných kandidátkach, alebo ich posunutie do exekutívnych funkcií.“

Kde vidíte dôvody, že žien je stále málo?