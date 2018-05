Dobré ráno: Slniečkári, migranti, Kiska. Aký slovník začal používať Sulík

Čo povedal Richard Sulík v rozhovore pre SME a čo to znamená.

24. máj 2018 o 23:30 Peter Kapitán, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/448728684&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Odoberajte podcast: Apple podcasty (iTunes) | Spotify | RSS | Podbean

Ficova hviezda padá, no teraz by si vedel zachrániť ešte jedno volebné obdobie.

Ak prezident Andrej Kiska založí politickú stranu, rozbije slovenskú pravicu, ak by spojil hnutia Progresívne Slovensko a Spolu, slniečkari by mali koho voliť.

V rozhovore pre SME takto hovoril predseda najsilnejšej opozičnej strany SaS Richard Sulík. A vysvetľoval, prečo nemohli počas vládnej krízy rokovať o vytvorení alternatívnej vlády a prečo by mali byť na Slovensku predčasné voľby.

Peter Kapitán sa o jeho výrokoch rozprával s Petrom Tkačenkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Opozícia sa vo štvrtok neúspešne pokúsila o odvolanie ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej. Vyčíta jej najmä zvláštne rozdeľovanie poľnohospodárskych dotácií, Lucia Nicholsonová z SaS tvrdí, že agrorezort podporuje aj albánsku mafiu. Koalícia svoju ministerku podržala.

Smer dnes predstaví návrh ústavného zákona, ktorým by limitoval maximálny vek odchodu do dôchodku. Pôvodný návrh hovoril, že u mužov by to malo byť 65 rokov, po konzultácii s SNS by to malo byť nakoniec 64 rokov. Kedy by mala byť zmena ústavy realitou, nateraz nie je jasné.

Šéfredaktor maďarského denníka Új Szó Zoltán Szalay odchádza. Dôvodom sú jeho nezhody s riaditeľkou denníka Editou Slezákovou. Prekážalo mu najmä vymenovanie bývalého hovorcu strany Most-Híd Andrása Nagya za šéfa online oddelenia. Új Szó vydáva firma Duel-Press, ktorá minulý rok prešla pod vydavateľstvo News and Medi Holding patriace finančnej skupine Penta.

Výtvarníka Petra Kalmusa Okresný súd Košice I vo štvrtok oslobodil spod obžaloby z prečinu výtržníctva. Kalmus mal osekať symboly prekríženého kosáka a kladiva z pamätníka padlých sovietskych vojakov v centre Košíc, podľa súdu však nebolo preukázané, že skutok spáchal. Prokurátor sa voči rozhodnutiu odvolal.

Raketa, ktorá pred štyrmi rokmi nad Ukrajinou zostrelila civilné lietadlo, pochádzala z armádnej jednotky v Rusku. Tvrdí to tím medzinárodných vyšetrovateľov na základe analýzy videosnímok. Rusko dlhodobo akúkoľvek účasť na tomto incidente odmieta.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Dostupné na službe Spotify

Pre Android: RSS | SoundCloud | Stitcher | Pocket Casts | TuneIn | Podbean

Ak máte iPhone (presmeruje vás do aplikácie): Apple podcasty

Amazon Echo (Alexa) - návod >> | Google Home - návod >>

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dobré ráno si už môžete pustiť na domácich hlasových asistentoch od Amazonu a Google

Pridajte sa do facebookovej skupiny Podcastový klub denníka SME. Môžete v nej diskutovať s tvorcami jednotlivých dielov a pomôcť nám s nápadmi na rôzne zlepšenia a úpravy.

O podcastoch, ako počúvať podcasty