Žiadnu krízu necítim. Čo hovoria v koalícii na rozhodnutie Mosta

Béla Bugár hovorí, že rokovania Smeru a SNS s opozíciou nebude považovať za porušenie koaličnej zmluvy.

25. máj 2018 o 11:16 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Koaličný Most-Híd oznámil, že nepodporí ústavný zákon na zavedenie stropu pre dôchodkový vek, hoci zastropovanie presadzujú ich partneri Smer aj SNS.

Keďže ide o ústavný zákon, je potrebných 90 hlasov, čo nie je možné bez hlasov opozície. Čo hovoria na rozhodnutie Mosta poslanci v koalícii?

Béla Bugár, Most-Híd

"Ústava nie je trhací kalendár a my nevieme, čo bude o 20 rokov. Sme skôr za to, aby ľudia vedeli päť rokov dopredu, v akom veku pôjdu do dôchodku.

Nech naši partneri rokujú s opozíciou, je to v poriadku. Nebudeme to považovať za porušenie koaličnej zmuvy. Na ústavný zákon je potrebných 90 hlasov a vládna koalícia ich bez opozície nemá."

Erik Tomáš, Smer

"Postoj Mosta-Híd nie je pre nás nový a rešpektujeme, že jeho predstavitelia majú iný názor.

Kľúčové je, že naše rokovanie s opozíciou nepovažujú za porušenie koaličnej dohody, čo otvára cestu k prijatiu tohto dôležitého ústavného zákona."

Jaroslav Paška, SNS

"Očakával som, že Smer aj SNS sa s Mostom-Híd dohodli a preto som ich súčasným postojom prekvapený. Treba si vypočuť argumenty Mosta, kde a v akých parametroch majú výhrady. Ja by som volil také riešenia, aby Most-Híd nezostal mimo tohto zákona, pretože by to mohlo priniesť isté problémy pre fungovanie koalície do budúcnosti, napríklad, čo sa týka rozpočtu."

Miroslav Číž, Smer

"Myslím, že sa budeme pokúšať naďalej nájsť podporu v opozícii.

Stanovisko Mosta-Híd ma prekvapilo, ale ide o hodnotové veci, žiadnu koaličnú krízu necítim.

Nie je to ideálna situácia, ale budeme o tom komunikovať s predstaviteľmi Mosta-Híd."

Anton Hrnko, SNS

"Ja som za strop pre dôchodkový vek, ale riadnym zákonom, nie ústavným.

Takáto úprava má rôzne dopady, je tam veľa premenných, a preto nemôžeme zaťažovať budúce generácie. Most-Híd má svoju vlastnú politiku, sú pravicovejší."

Ján Podmanický, Smer

Ján Podmanický. (zdroj: TASR)

"Od samého začiatku sme vedeli, že Most-Híd návrh nepodporí, ale na koaličnej strane sa dohodli, že rokovania s opozíciou nebudú považovať za porušenie koaličnej zmluvy. Takže nie je žiadna kríza. S SNS sme zladený a budeme sa uchádzať o podporu opozície. Predseda strany ma poveril rokovaním s opozíciou, už som sa stretol s niektorými nezávislými poslancmi, s Borisom Kollárom za Sme rodina aj s predsedom OĽaNO Igorom Matovičom. Obe strany si vedia za určitých okolností predstaviť podporu. Predstava je taká, že ak to prejde v 1. čítaní, v druhom by sme hľadali model úpravy dôchodku pre ženy."