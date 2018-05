Voľné miesta v táboroch ešte sú, populárne sú skôr kratšie

Veľký záujem majú rodičia najmä o jazykové tábory, deti sa však môžu zahrať aj na youtuberov.

25. máj 2018 o 16:27 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Rovno dva či tri letné tábory doprajú mnohí rodičia svojim deťom v blížiacom sa lete. Nemusí ísť za každú cenu o klasický týždeň či dlhšie trvajúci výlet na chatu do horského prostredia, veľmi populárne zostávajú päťdňové, takzvané denné tábory.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Detské letné tábory bojujú s alergiami a elektronikou

„Jeden letný tábor dcére organizujú zo školy, máme už dohodnuté aj ďalšie dva zamerané na tanec,“ hovorí Beáta Glozneková. Rada by trávila čas s dcérou aj sama, no pre pracovné povinnosti musí program takto kombinovať.

„Máme už zarezervované miesta, každému sme vybrali tábor podľa toho, čo ho najviac baví,“ hovorí Jana Tressard, mamička troch detí. Najmladšie má štyri roky, najstaršie sedem a vidno, že už počas podvečernej prechádzky v uliciach Bratislavy s nimi má čo robiť.

Rozhoduje zameranie

Miesta pre deti rezervovala už skôr, ideálny čas je podľa nej v marci. V prvých troch mesiacoch roka cestovné kancelárie pre deti ponúkajú aj „first minute“ zľavy, postupne cena rastie.

Na poslednú chvíľu sa síce zvyknú so zľavou predávať zvyšné voľné miesta, no vtedy hrozí, že rodič nenájde tábor, ktorý by jeho dieťaťu vyhovoval.