Zviera bude definované ako cítiaca bytosť, psov čaká povinné čipovanie

Šéfka agrorezortu vyhlásila, že ide o historický krok smerom k zlepšeniu postavenia zvierat v našej krajine.

25. máj 2018 o 11:57 TASR

BRATISLAVA. Zviera sa od septembra viac nemá na Slovensku apriori považovať za vec, ale bude v zákone definované predovšetkým ako živý tvor, cítiaca bytosť.

Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu 95 hlasmi schválili poslanci.

"Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach, to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora," znie nová definícia zvieraťa v Občianskom zákonníku.

Zlepší sa postavenie zvierat

Právna norma zároveň zavádza opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov aj opatrenia proti týraniu zvierat. Materiál rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy.

“ Ide o historický krok smerom k zlepšeniu postavenia zvierat v našej krajine. „ Gabriela Matečná

"Ide o historický krok smerom k zlepšeniu postavenia zvierat v našej krajine. V oblasti ochrany zvierat sa týmto zákonom posunieme do kultúrneho sveta," uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS).

Veterinárni inšpektori zároveň získajú právomoc vstupovať pri výkone do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa, alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat.

Povinné čipovanie psov

Novela reaguje aj na problém s množiteľmi psov. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia.

V prípade jeho predaja či darovania bude začipovanie povinné ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa. Registrácia psov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Množiteľov tak bude možné identifikovať a potrestať.

"Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom," vysvetlila Matečná.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do registra. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára.

Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa. Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Za čipovanie sa bude platiť maximálne desať eur, pri osobách v hmotnej núdzi, ktoré majú psov narodených do 31. októbra 2019, zaplatí čipovanie štát.

Plánované rozmnožovanie

V prípade plánovaného rozmnožovania musí dať majiteľ suku zaregistrovať ešte pred pripustením. V prípade neplánovaného otehotnenia ju musí dať čipovať bezodkladne. Novela má klepnúť po prstoch aj špekulantom.

Tých majú odhaliť DNA testy, ktoré odhalia pravdivú informáciu o matke čipovaného psa, čím sa majú obmedziť špekulácie nelegálnych množiteľov.

Právna norma mení aj prístup k cirkusovým zvieratám. "Určite nechceme cirkusy diskriminovať, chceme však ochrániť najrizikovejšiu skupinu divo žijúcich zvierat pred ich zneužívaním.

Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy," spresnila Matečná. Ministerstvo plánuje následne vo vyhláške určiť, ktoré vybrané druhy divo žijúcich zvierat nebudú môcť v cirkusoch vystupovať.