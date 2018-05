Slováci objavili nordic walking. Máme inštruktorku s najlepšou technikou na svete

Desať najčítanejších správ najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

25. máj 2018 o 12:41 Michaela Terenzani

1. V Bratislave stále nájdete zvyšky Železnej opony. Dnes sa k nim dostanete aj na bicykli: Remnants of the barbed-wire fence recall a totalitarian past

2. Komunikácia s robotom namiesto človeka? Čoskoro sa to môže stať skutočnosťou: How artificial intelligence penetrates our lives

3. Odobratie telefónu novinárke nie je jediný prípad, kedy polícia obťažovala blízkych zavraženého novinára, píše americký reportér: Washington Post reporter outraged that journalist’s phone was seized by Slovak police

4. Kde na Slovensku sa nachádza najväčšia zachovaná slovanská brána v strednej Európe? Largest Slavic gate in central Europe soon accessible to visitors l

5. Washington uchvátila parta zo Slovenska. Do you know what “parta” is?

6. Nemáte program na víkend? Vyberte si akciu z bratislavskej ponuky: Top 10 events in Bratislava

7. Oddnes platia nové pravidlá v ochrane osobných údajov. Sú na ne spoločnosti pripravené? Revolution in personal data is coming

8. Vládne strany nechcú, aby Slováci pracovali do sedemdesiatky. Návrh dôchodkového stropu je na stole. Retirement age may be capped in Slovakia

9. Nestíhate čítať správy? Vypočujte si prehľad toho najdôležitejšieho zo Slovenska v angličtine: Last Week in Slovakia: Police seized Kuciak's colleague's phone

10. Slováci objavili nordic walking. Máme inštruktorku s najlepšou technikou na svete: The Nordic walker with the best technique in the world is Slovak

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.