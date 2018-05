Pellegrini ohlásil masívne investície do slovenských nemocníc

Premiér sa stretol s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou.

25. máj 2018 o 12:56 (aktualizované 25. máj 2018 o 14:46) TASR

video //www.sme.sk/vp/36724/

BRATISLAVA. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) ohlásil doteraz najmasívnejšiu obnovu v slovenských nemocniciach.

V najbližších mesiacoch by mali byť do ich technického vybavenia a priestorových podmienok nasmerované značné finančné prostriedky. Premiér to oznámil v piatok po návšteve na ministerstve zdravotníctva.

S ministerkou Andreou Kalavskou (nominantka Smeru) sa dohodol aj na dostavbe nemocnice Rázsochy v Bratislave, ktorá by ako najmodernejšia slovenská nemocnica mala začať slúžiť v roku 2022.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Obnova zdravotníctva

Pellegrini navštívil rezort zdravotníctva ako druhý v poradí po ministerstve zahraničných vecí, s Kalavskou hovoril o jej prioritách na najbližšie obdobie.

Prečítajte si tiež: Analytik: Pripisovať zlé výsledky nemocníc súkromníkom je nepoctivá argumentácia

V nasledujúcich týždňoch absolvuje návštevu viacerých ďalších ministerstiev. Je podľa neho dôležité, aby ministri prichádzali s opatreniami, ktoré prispejú ku zlepšeniu kvality života ľudí.

"Chcem ohlásiť takto verejne, že v najbližších mesiacoch budeme svedkami najmasívnejšej obnovy najšpičkovejších prístrojových zariadení v našich nemocniciach, budeme svedkami najmasívnejších rekonštrukcií našich nemocníc a zdravotníckych zariadení v histórii Slovenska," uviedol na tlačovej konferencii po stretnutí s Kalavskou.

Do nemocníc podľa premiéra už od minulého roku postupne pritekajú desiatky miliónov eur. Ministerstvo pochválil za zavedenie centrálneho obstarávania zdravotníckych prístrojov.

Kalavská ho informovala, že naposledy nakúpila 15 moderných CT prístrojov, kde bolo usporených 13 miliónov eur.

Rezortu sa však podarilo obstarať aj 16 kusov lineárnych urýchľovačov pre pacientov s onkologickými ochoreniami. Tu by sa z pôvodne odhadovanej celkovej ceny 100 miliónov eur mohlo podľa premiéra ušetriť 30 miliónov eur.

Masívne investície

Pellegrini ohlásil masívnu obnovu nemocničných postelí, ale aj to, že sa definitívne skončí éra nosenia základných hygienických potrieb nevyhnutných pre hospitalizáciu.

Prečítajte si tiež: Univerzitná nemocnica ignoruje Pellegriniho. Súkromník v nej zarába státisíce

"Na Slovensku bude platiť, že každý jeden pacient, ktorý bude hospitalizovaný, dostane základný hygienický balíček, ktorý bude obsahovať všetko potrebné," deklaroval.

Ministerstvo bude v najbližších mesiacoch distribuovať milión hygienických balíčkov pre všetkých hospitalizovaných na Slovensku, čo má pokryť ročnú spotrebu nemocníc.

Premiér sa s ministerkou dohodol, že jej prioritou bude dostavba nemocnice Rázsochy v Bratislave.

"Chcem na rovinu dopredu všetkým povedať, že je záujmom Slovenskej republiky mať v hlavnom meste jednu špičkovú, perfektne vybavenú nemocnicu. Odmietam dohady, že štát je tu pre to, aby umožnil postaviť nemocnicu súkromnému investorovi skôr a aby potom povedal, že načo má stavať svoju," zdôraznil Pellegrini.

Nová nemocnica v Bratislave

Štát v hlavnom meste podľa neho nemôže byť odkázaný na súkromnú nemocnicu, tá môže byť len doplnkom.

Prečítajte si tiež: Cenu za zbúranie Rázsoch stanoví podľa Druckera až obstarávanie

"Ministerka aj celé vedenie ministerstva má moju podporu, aby sme nemocnicu stavali. Súhlasím s názorom, aby sme ju stavali tak, aby sme mohli jej kapacitu primerane zvyšovať podľa potrieb, ktoré budú kladené na štát," vysvetlil.

Ministerstvo v súčasnosti realizuje obstarávanie na zvalenie starého skeletu nedostavanej nemocnice, Pellegrini chce, aby sa počas jeho vlády sanácia zrealizovala a začala výstavba nemocnice. Odhadol, že pacientom by mohla začať slúžiť v roku 2022.

Rezort Kalavskej dostal od ministerského predsedu pochvalu za prístup k tvorbe rozpočtu a vyhodnocovaniu jeho použitia, nakoľko je najlepší spomedzi všetkých ministerstiev a priniesol úspory v nákladoch na zdravotnú starostlivosť v problematických oblastiach, ako napríklad zvýšená spotreba liekov.

Pellegrini podľa jeho slov vníma aj nepriaznivú situáciu v niektorých zdravotníckych zariadeniach a tiež nepriaznivú situáciu zdravotných sestier.

Zvyšovanie platov

Prisľúbil, že bude s ministerkou a ministrom financií hľadať možnosti ďalšieho zvyšovania platov sestier.

"Na druhej strane musíme začať veľmi otvorene hovoriť, že aj tu budeme musieť byť pripravení na riadenú, vysokokvalitnú migráciu," avizoval. Uistil však, že pôjde o zdravotné sestry, ktoré budú mať primerané vzdelanie a kvalifikáciu a prejdú certifikáciou a akreditáciou ministerstva zdravotníctva.

"Ak nemeckému alebo rakúskemu pacientovi nevadí sestra zo Slovenskej republiky, tak pravdepodobne ani slovenskému pacientovi nebude vadiť sestra z Bulharska," neobáva sa premiér negatívnej reakcie verejnosti.