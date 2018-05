Remišová vyzvala Danka, aby sa vzdal funkcie predsedu parlamentu

Danko má podľa Remišovej prevziať zodpovednosť v kauze spred desiatich rokov.

25. máj 2018 o 13:53 SITA

BRATISLAVA. Poslankyňa parlamentu za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová vyzýva Andreja Danka (SNS), aby sa vzdal funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Vyhlásila to na piatkovej tlačovej besede na margo kauzy Kataster z roku 2008. Poslankyňa pripomenula v tejto súvislosti, že pred týždňom bol prezident Andrej Kiska na súdnom pojednávaní pre spor o jeho pozemky pod Tatrami.

Minister SNS prenajal sklad na sto rokov

"Súd nemôže normálne pokračovať, pretože chýba originál listu vlastníctva s údajmi o vlastníkoch pozemkov v minulosti. Právny zástupca prezidenta i druhá strana sporu hovoria o zlyhaní štátu, o rozpore s princípmi právneho štátu. A prečo nevie štát list vlastníctva doložiť?" pýta sa Remišová.

Ako priblížila, štát sa nevie dostať k úradným dokumentom z katastra nehnuteľností, ktoré sú už roky zamknuté v sklade v polorozpadnutom areáli v Liptovskom Mikuláši.

Sklad podľa nej na sto rokov prenajal nominant Slovenskej národnej strany ešte v roku 2008, vtedajší minister životného prostredia Ján Chrbet.

Majetok štátu je podľa Remišovej v ohrození

"V sklade je obrovské množstvo úradných dokumentov z katastra, ale majiteľ budovy štátny majetok zadržiava a odmieta úradníkov pustiť dovnútra. Štát sa tak k dokumentom nevie dostať, nevie ich strážiť a hlavne nevie zabezpečiť, aby sa veľmi citlivé osobné údaje nedostali do rúk rôznych špekulantov. Nikto nezaručí, že sa napríklad listy vlastníctva nestratia nadobro alebo nebudú menené," povedala.

Dodala, že podľa právnika kartografického ústavu štát na nájomnom už pred piatimi rokmi schránkovej firme Armagedon zaplatili hodnotu celej budovy, vrátane rekonštrukcií a ak by sa zmluvu nepodarilo zrušiť, firma mohla ďalších 94 rokov inkasovať čistý zisk.

"Už dávno sa v súvislosti s touto kauzou Kataster spomínal Norbert Havalec, jedna z hlavných postáv emisnej kauzy. Ten to samozrejme popieral. Teraz sme ale zistili, že štát si sklady prenajal od firmy Armagedon. Je to taká typická schránková firma, posledné tri roky nulové tržby, sídli so stovkou ďalších firiem v budove v centre Bratislavy. Minulý rok sa na súde objavilo podanie, ktorým si od firmy Armagedon chcela vynútiť splatenie akéhosi dlhu 1,5 milióna eur schránková firma z Veľkej Británie," uviedla Remišová.

Dodala, že v anglickom obchodnom registri sa pri tejto firme objavujú dve Slovenky Nicole Havalcová a Rebecca Havalcová.

"Prvé meno nájdeme v našom obchodnom registri priamo v jednej firme s pánom Havalcom, druhá slečna bola zase konateľkou firmy Stodolova vila, ktorá sa s pánom Havalcom spomínala v médiách," priblížila.

Milióny z eurofondov

Zmluvu na storočný prenájom skladu z kauzy Kataster podpísal nominant SNS podľa Remišovej v polovici decembra 2008.

"A to nie je všetko. V rámci elektronizácie katastra štát v budove v Liptovskom Mikuláš zriadil stredisko na skenovanie starších dokumentov. Z eurofondov sme na toto stredisko dali skoro desať miliónov eur. Tieto zariadenia sú teraz zavreté a hrdzavejú. Firma dokonca majetok štátu rozpredáva v dražbách," uviedla a poukázala na oznámenie o dražbe zo septembra, v ktorom sa píše, že predávaný majetok je vo vlastníctve štátneho úradu.

“ Nepoznám iný prípad, ktorý by tak drzým spôsobom okrem miliónových škôd podkopával právny štát, ohrozoval spravodlivosť a majetok občanov a ich citlivé osobné údaje. „ Veronika Remišová, OĽaNO

"S robením hanby nášmu štátu si plne vystačia zástupcovia vládnej koalície. SNS sa podľa vyjadrení jej predstaviteľov nemá za čo hanbiť, je čistá ako potok a opozícia ju kritizuje len preto, že jej závidí jej dlhoročnú činnosť. Toto sa nehanbia povedať pri strane, ktorej dvaja ministri boli nedávno za obrovské škody spôsobené štátu odsúdení na 12 a deväť rokov väzenia, i keď zatiaľ neprávoplatne, a ktorej mnohé ďalšie kauzy, ako napríklad kauza Emisie, neboli riadne vyšetrené," vyhlásila Remišová s tým, že súčasný podpredseda SNS Jaroslav Paška bol podľa svojho životopisu podpredsedom strany aj v čase, keď sa celý tento absurdný prípad začal.

"Andrej Danko mal tiež v strane svoje miesto. Bol vtedy zástupcom SNS vo všetkých ústredných volebných komisiách a pomáhal viacerým poslancom strany v parlamente. Nepoznám iný prípad, ktorý by tak drzým spôsobom okrem miliónových škôd podkopával právny štát, ohrozoval spravodlivosť a majetok občanov a ich citlivé osobné údaje. Andrej Danko by sa mal preto v mene Slovenskej národnej strany za tento škandalózny prípad ľuďom na Slovensku ospravedlniť a prevziať politickú zodpovednosť," dodala Remišová.

Ako uviedol v reakcii na vyjadrenia Remišovej hovorca šéfa NR SR Tomáš Kostelník, „zúfalé činy pani Remišovej nebude pán predseda parlamentu komentovať“.