Zástupcovia iniciatívy Chceme veriť rokovali s Pellegrinim

BRATISLAVA. Zástupcovia iniciatívy Chceme veriť rokovali v piatok s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Na stretnutí diskutovali o návrhu novely zákona o Policajnom zbore, voľbe a odvolaní policajného prezidenta, policajnej inšpekcii či o voľbe ústavných sudcov. Predsedu vlády upozornili, že dôvera ľudí v štát po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je naďalej nízka.

Z pohľadu iniciatívy je obnova dôvery ľudí zodpovednosťou celej koalície i premiéra a vyžaduje si veľmi razantné opatrenia, ktoré sa budú týkať celej štátnej správy, ale aj orgánov činných v trestnom konaní. "Povedali sme premiérovi, že naše obavy z pokračovania ovládnutia štátu pretrvávajú a že z nášho pohľadu vláda nevyslala zásadný signál verejnosti, aby táto dôvera mohla byť obnovená," povedala po rokovaní jedna z členiek iniciatívy Zuzana Wienk. Pellegrini vyjadril podľa nej ochotu sa rozprávať o tom, aké systémové opatrenia a kde implementovať.

Zástupcovia iniciatívy hovorili s premiérom o návrhu novely zákona o Policajnom zbore, ktorý nepovažujú za dobrý. Novela bola podľa nich šitá horúcou ihlou. "Ak do tejto novely nebudú, predtým ako pôjde do parlamentu, zapracované zmeny, týkajúce sa spôsobu voľby nového policajného prezidenta, jeho odvolávania či témy policajnej inšpekcie, nebude mať našu podporu," uviedol člen iniciatívy Pavel Sibyla.

Za nevyhnutné považujú aj prepracovať návrh o policajnej inšpekcii. Na jednej strane vnímajú, že sa ministerstvo vnútra snaží robiť kroky k tomu, aby bola inšpekcia nezávislejšia. Na druhej strane, ak bude naďalej súčasťou Policajného zboru, neprinesie to podľa iniciatívy dôveru verejnosti, že inšpekcia bude viesť nezávislé vyšetrovania pochybení a trestných činov policajtov. "Trváme na tom, aby došlo ku skutočnej nezávislosti policajnej inšpekcie od Policajného zboru. Bolo by vhodné, aby táto oblasť bola vyčlenená zo súčasného medzirezortného pripomienkového konania a od novely zákona o Policajnom zbore. Mala by sa najprv začať viesť odborná diskusia o tom, akým spôsobom má byť nezávislosť policajnej inšpekcie zabezpečená," skonštatovala zástupkyňa iniciatívy Zuzana Števulová.

S premiérom diskutovali aj o voľbe ústavných sudcov a možnom skvalitnení nominačného výberového procesu, ktorý by mohol priniesť lepších kandidátov. "Niektoré kritériá, o ktorých vláda hovorí, ako zvýšenie veku, zavedenie povinnosti mať justičnú, advokátsku alebo prokurátorskú skúšku v skutočnosti neprinesú vyššiu kvalitu a môžu odradiť progresívnych mladých ľudí uchádzať sa o post ústavného sudcu," podotkol ďalší člen iniciatívy Milan Šagát.

S Pellegrinim sa rozprávali aj o prokuratúre, infozákone, verejnom obstarávaní, posudzovaní kvality firiem či transparentnosti neziskového sektora. "Premiér prisľúbil ďalšie hĺbkové diskusie o jednotlivých opatreniach. Sľúbil vytvorenie priestoru na riešenie otázky Policajného zboru a ústavných sudcov," podotkla Wienk. Konkrétne kroky k zmenám sú podľa iniciatívy teraz zodpovednosťou vlády.