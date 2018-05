Pri prípravách veľkofilmu o Štefánikovi má SaS podozrenie z podvodu

Poslanci SaS podávajú trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

25. máj 2018 o 15:04 SITA

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na nezrovnalosti okolo prípravy veľkofilmu o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s názvom Generál. Ako na piatkovej tlačovej besede povedala poslankyňa NR SR a tímlíderka SaS pre kultúru Renáta Kaščáková, nezrovnalostí je toľko, že sa domnieva, že nejde o náhodu a „prípad vykazuje všetky znaky subvenčného podvodu“.

Preto v strane pripravil trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré v piatok podávajú. Kaščáková sa zároveň obrátila so žiadosťou o prístup k informáciám na Audiovizuálny fond (AVF), Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) a oslovila aj ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú a zároveň ich vyzýva na hĺbkovú kontrolu príprav filmu.

Na veľkofilm upozornila Kaščáková už 15. mája počas rozpravy v parlamentnom pléne k návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde. Medzi iným v pléne povedala, že „podľa všetkého producent filmu už dostal na dotáciách niekoľko stotisíc euro na prípravu, no napriek tomu, že film o takomto čase mal byť už takmer natočený, tak podľa mojich informácií, ktoré mám z dôveryhodných zdrojov, tak nie je z neho nakrútená ešte ani jedna jediná klapka. Pýtam sa preto, ako je možné, že film, ktorý mal byť výkladnou skriňou osláv 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika na budúci rok, bude zrejme pre Slovensko hanbou storočia“.

Ako k téme ďalej povedala Kaščáková na dnešnej tlačovej besede, ide o veľkorysý výpravný projekt s nakrúcaním v rôznych častiach Európy, vo Francúzsku a iných krajinách, kde Štefánik pôsobil. S tvorcami filmu Kaščáková nehovorila, sledovala zmluvy dostupné v centrálnom registri zmlúv a ďalšie verejne prístupné zdroje. Z týchto zdrojov zistila, že od roku 2013 doteraz bola na film schválená podpora štátu 1,8 milióna eur, konkrétne cez štyri zmluvy s AVF a jednu zmluvu s RTVS. Celkový rozpočet filmu má byť oveľa vyšší, no ani podrobným štúdiom všetkých zmlúv sa Kaščákovej presné celkové číslo nepodarilo zistiť, a to ani pri krížovej kontrole zmlúv. Obrovský problém vidí pri čerpaní peňazí na film ako celok. Ako tvrdí, krížovou kontrolou všetkých zmlúv zistili, že dochádza k reťazeniu zmluvných podmienok na jeden a ten istý projekt. Vidí množstvo pochybení. Napríklad podľa nej žiadateľ doteraz z celkovej schválenej sumy 1,8 mil. eur vyčerpal už približne trištvrte milióna eur, no k dnešnému dňu sa film ešte nezačal nakrúcať. Pritom prvá etapa filmovania sa mala skončiť na konci roka 2017 a posledná klapka mala padnúť na budúci štvrtok, teda 31. mája 2018. Podľa Kaščákovej nielenže nebol ani jeden filmovací deň, no nie je známe ani herecké obsadenie či aké budú filmovacie lokality.

Špecialistka SaS na oblasť kultúry vidí príčiny v systéme fungovania AVF. „Bohužiaľ, máme takto nastavený systém. Keď sa pozriete na samotný Audiovizuálny fond – je to hermeticky uzavretý svet s vlastnými internými normami, kde to naozaj je šité na mieru systému ´ja na bráchu, brácha na mne´ a vďaka tomu si dovolím tvrdiť, že filmový priemysel na Slovensku sa zužuje na výhodný biznis za štátne peniaze pre pár ľudí, ktorí v tom vedia chodiť,“ konštatovala Kaščáková. Pritom peňazí na filmovú tvorbu na Slovensku nie je málo, myslí si poslankyňa SaS a tvrdí, že po sčítaní zdrojov z AVF a z RTVS cez zmluvu so štátom je na filmovú tvorbu určených 20 až 30 miliónov eur ročne. Podľa Kaščákovej by za to mohlo vzniknúť 20 až 30 celovečerných filmov a pýta sa, či tomu filmová tvorba na Slovensku zodpovedá. SaS preto ponúka svoj návrh na zlepšenie, konkrétne dnes podávajú do podateľne NR SR návrh na zmenu zákona o Audiovizuálnom fonde. Liberáli avizujú aj ďalšie systémové zmeny, ktoré predstavia neskôr.

Historický veľkofilm Generál podľa dokumentov zverejnených AVF vzniká v produkcii JMB Film & TV Production Bratislava, s.r.o. Autorkou námetu, scenára a režisérkou je Mariana Čengel Solčanská. Plánovaný čas jeho výroby bol od januára 2013 do februára 2019 a premiéru by mal mať v roku 100. výročia smrti Štefánika, teda na budúci rok.