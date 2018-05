Pellegrini chce prebrať so Sakovou, či je Slobodník vhodný na šéfa polície

Premiér nepriamo potvrdil, že Marián Slobodník je jedným z kandidátov Sakovej na najvyšší post v polícii.

25. máj 2018 o 15:49 TASR

BRATISLAVA. Predseda vlády Peter Pellegrini sa bude s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (obaja Smer) rozprávať o tom, či je policajný pridelenec v Chorvátsku Marián Slobodník vhodnou osobou na post policajného prezidenta. Až potom bude verejne prezentovať svoj názor na takúto nomináciu.

Pellegrini to uviedol počas piatkovej tlačovej konferencie na ministerstve zdravotníctva.

Saková hľadá šéfa

"Nebudem ho komentovať, pretože zatiaľ tento človek nebol vymenovaný za prezidenta policajného zboru a stále rozhodnutie, kto to bude, nepadlo," odpovedal na otázku, či ho neznepokojujú podozrenia, ktoré sa so Slobodníkom spájali v minulosti.

"Ja sa najprv k jeho menu vyjadrím ministerke vnútra veľmi jasne, veľmi otvorene, a potom budeme hovoriť nasledujúce dni v budúcom týždni ďalej, ale najprv svoje postoje k jeho menu, na základe toho, čo si ja myslím, poviem jej, a až potom médiám," povedal.

Pellegrini od ministerky očakáva, že nomináciou na policajného prezidenta "jasne ukáže, ako dobre to myslí s policajným zborom".

"Nebol by to dobrý signál pre krajinu, ak by sme na čelo policajného zboru postavili niekoho, kto od prvého dňa bude vzbudzovať pochybnosti o tom, či vykonáva svoju prácu zodpovedne," vysvetlil.

Opäť pritom zopakoval, že urobí všetko pre to, aby platilo, že novovymenovaný policajný prezident nesmie vzbudzovať akékoľvek pochybnosti - byť napojený na akékoľvek podozrivé "závadové" osoby v tejto krajine, alebo byť prepojený na záujmové alebo politické zoskupenia.

Neviditeľný policajt

Programová riaditeľka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk nepovažuje Slobodníka za dobrého kandidáta.

Pre prekonanie nedôvery občanov v štát a jeho políciu je podľa nej potrebná osoba, ktorá ma za sebou výsledky v boji proti korupcii, ochrane práv ako aj človeka, ktorý má kredit a je morálne bezúhonný.

"Pán Slobodník je skôr pre mňa neviditeľným policajtom, ktorý by nezaručil takúto ráznosť. Myslím si, že na obnovenie tejto dôvery je potrebné razantný človek, ktorý má plán aj schopnosti ho presadiť," uviedla Wienk po piatkovom stretnutí s Pellegrinim.

Zmeny na polícii

Ministerka vnútra Denisa Saková v stredu (23.5.) oznámila, že zmeny vo vedení policajného zboru predstaví začiatkom budúceho týždňa.

Majú byť rozsiahlejšie a nemajú sa týkať len osoby policajného prezidenta. Zároveň vtedy potvrdila, že z polície odchádza na vlastnú žiadosť policajný viceprezident Ľubomír Ábel.

Saková nepotvrdila informáciu, že by sa novým policajným prezidentom mal stať Slobodník.

Nevylúčila však, že je súčasťou finálnej trojky kandidátov, medzi ktorými sa rozhoduje. Kauzy, ktorým čelil v rokoch 2011 a 2012, Saková nevníma ako problém, pretože boli podľa nej vysvetlené.

"Pokiaľ ho pán prezident vymenoval v roku 2016 za generála, tak zjavne nebola pochybnosť o nejakých škrupuliach alebo zlyhaniach," argumentovala.