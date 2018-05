Učiteľ: Stratili sme dôveru v nejaké ministerské koncepcie

Budova školy sa môže aj rozpadávať, ak tam budú kvalitní učitelia, bude to dobrá škola, hovorí učiteľ DANIEL KASALA.

25. máj 2018 o 20:22 Peter Kapitán

Začali ste učiť v roku 1996. Vidíte rozdiely v tom, ako vaša práca vyzerala vtedy a aké je to dnes?

„Ak si odmyslíme technické vymoženosti, ktoré máme, počítače, projektory a podobne, rozdiel nie je žiadny. Vždy to stojí na osobe učiteľa, jeho vedomostiach a schopnostiach. Pre školu nie je dôležité, aké má vybavenie a koľko má počítačov, ale či má dobrých učiteľov. Ak áno, budova sa môže aj rozpadávať, no stále to bude dobrá škola.“

Drobné zmeny v školstve a rôzne novely sa dejú takmer každý rok. Ako to vnímate?

„Koncepcie a rôzne prístupy sa striedajú jedna za druhou. Problémom radového učiteľa aj vedenia školy je, že keď aj príde nejaká, ktorá na prvý pohľad dáva zmysel, učiteľ jej už nedôveruje. Neverí, že má zmysel sa tomu nejako viac venovať, pretože ráta s tým, že o chvíľu aj tak príde nejaká ďalšia. Na tomto mieste by bolo treba v prvom rade obnoviť dôveru v úradníkov.”

Znamená to, že nevidíte koncept v jednotlivých reformách a myšlienkach?

„Niekedy to vyzerá tak, ako keby reformy ani nemali čas na to, aby sa prejavili v praxi a už prichádzajú nové. Vidieť to aj pri Učiacom sa Slovensku. Napriek vynaloženému času a energii to nedostalo ani šancu. Každá nová garnitúra len hľadá niečo nové, ako keby nemala odvahu zobrať si to, čo tu už bolo, a začať pracovať na tom. Ako keby mali pocit, že každý musí prísť s niečím novým.“

Jedna väčšia novela sa predsa podarila, v roku 2008 prišiel aj nový školský zákon. Bol to posun správnym smerom?

„Dal školám určitú voľnosť pri tvorbe vzdelávacích programov. Každá škola si môže do určitej miery regulovať počty hodín niektorých predmetov. Keď má škola kvalitných jazykárov, môže napríklad jazykom venovať väčšiu pozornosť. Ale vnímam aj tie drobné zmeny, dochádza k snahám o odbúranie administratívy. Nedá sa povedať, že všetko je tak ako pred dvadsiatimi rokmi. Mnohé dokumenty už stačí mať v elektronickej podobe, napríklad triednu knihu. Vidieť tam určitý posun, ale ak chceme kvalitné školstvo, musia byť kvalitní učitelia a tých musíme zaplatiť.“

Myslíte si, že najväčším problém slovenského školstva sú chýbajúce peniaze?

„Nechcem, aby to znelo ako fráza, ale veľa vecí je o peniazoch. Nie je pravda, že učiteľa môže robiť každý. Mal by mať určitý talent, ako hudobník alebo maliar. My potrebujeme mať v školstve toľko peňazí, aby sme mohli mať dobrých učiteľov. Nízke finančné ohodnotenie schopných ľudí vyháňa inde. Môžeme vymýšľať neviem aké koncepcie a modely, kým nebudú učitelia primerane ohodnotení, nič sa nezmení.“

Čo hovoríte na Učiace sa Slovensko?

„Videl som ho len okrajovo. Ale aj z toho mála som mal pozitívny pocit. Zaujali ma osobnosti, ktoré to tvorili. Mal som pocit, že to nerobili ľudia bez praxe, ale tí, čo sú spojení so životom v školách a majú za sebou históriu, ktorá má hlavu a pätu.“

Ktorá oblasť okrem financií potrebuje zmenu najviac?

„Každá koncepcia hovorí o tom, že treba menej memorovania. Mali by sme k tomu spieť, pretože internet poskytuje veľkú výhodu, aj keď informácie treba filtrovať. Napríklad na dejepise by sme mali navodiť atmosféru francúzskej revolúcie, nie nútiť žiakov, aby naspamäť detailne vedeli kto, čo, kedy a kde. Keď budú chcieť podrobnosti, tie si nájdu, potrebujú vedieť, o čom to bolo, nie kto a kde bol.“

Dnes nemáte priestor na to, aby ste učili zážitkovo?

„Záleží to aj na konkrétnej škole, ako má postavenú koncepciu a aká je spolupráca učiteľov na jednotlivých predmetoch. Ak sú tam učitelia, ktorí trvajú na systematickom učení, tak to nejde. Ale nemáme zhora nanútené, ako to máme robiť.“

Takže vás nepríde nikto skontrolovať, či ste dali dostatočný počet testov, alebo niečo podobné?

„To nie, ale potom si musím vedieť pred vedením a rodičmi obhájiť známku, ktorú som dal. Testy ľahko dokazujú známku, ťažšie je preukazovať, že nejaký žiak menej pracuje na hodine, nejaví o predmet záujem a podobne.“