Vláda sa na východe chváli stovkami nových pracovných miest. Ľudia ich nevidia

Vláda sa rozhodla, že do najmenej rozvinutých regiónov naleje milióny eur. Ľudia si však dokážu pomôcť aj sami.

3. jún 2018 o 20:00 Peter Kapitán

SVIDNÍK. Starý vtip hovorí, že na východe nie je žiadna práca, pretože už je tam „šicko zrobene“. Internetová stránka vládneho splnomocnenca na podporu najmenej rozvinutých okresov však pôsobí, že žart nie je až tak ďaleko od pravdy. Stačí sa pozrieť na vyhodnotenie akčných plánov z jesene 2017, ktoré vláda schvaľovala pre okresy s vysokou nezamestnanosťou.

Dajú sa v ňom nájsť informácie, že v okrese Veľký Krtíš vláda podporila vznik 548 pracovných miest, v Trebišove sa zaslúžila o 941 pozícií a vo Svidníku za rok vytvorila 636 miest.

„Tu? No to by som chcel vidieť. Ja sám sa starám o to, aby sto chlapov z okolia malo kam dochádzať za prácou,“ smeje sa Slavomír Juhas.

Má na sebe cyklistický dres a sedí na lavičke oproti soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku. Vysvetľuje, že má stavebnú firmu, vďaka ktorej si môžu chlapi z okolia zarobiť na fuškách na Západe alebo v Česku.

Vyše 600 vládou vytvorených pracovných miest je podľa neho nezmysel, za posledné roky príchod žiadneho investora do Svidníka alebo blízkeho okolia nezaregistroval.

Pri otázke, kde presne vzniklo deklarovaných 636 pracovných miest, splnomocnenec vlády na podporu najmenej rozvinutých regiónov Anton Marcinčin priznal, že nevie. Jeho úrad ku koncu mája skončil, agendu prevzal vicepremiér Richard Raši.

Kto zostane na východe

Vo Svidníku žije podľa oficiálnych čísiel 11-tisíc obyvateľov, no reálne je najmä cez týždeň mesto úplne prázdne. Mnoho ľudí, ktorí v meste majú nahlásený trvalý pobyt, totiž pracuje mimo okresu.

V meste sú len traja väčší zamestnávatelia, textilka I.C.A., nemocnica a strojárne. O textilke pritom kolujú chýry, že sa bude čoskoro zatvárať.

„V strojárňach pracujem už tridsať rokov, pomaly sa budem poberať do dôchodku,“ hovorí Ján Ducár. Na prácu sa nesťažuje, o vyššom plate hovorí už iba zo zvyku. O novom investorovi alebo vznikajúcich pracovných miestach nepočul, no určite by niečo také uvítal.

Obaja jeho synovia pracujú ďaleko, jeden je elektrikár a chodieva do Nemecka, druhý zasa pôsobí v Bratislave. Ako rodina sa stretnú málokedy.

Ak by bola práca v okolí, určite by neodišli, myslí si Ducár. „To sa máme všetci odtiaľto odsťahovať?“ pýta sa.