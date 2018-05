Detaily školskej reformy Lubyová sľubuje o dva týždne

Ministerka školstva ukázala náčrt Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

27. máj 2018 o 14:38 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Šesť rôznych plánov na veľkú školskú reformu predstavili ministri školstva na Slovensku za posledných 25 rokov. Len raz sa teoretický dokument pokúsili preniesť do praxe - v roku 2008 to bol nový školský zákon za čias ministra Jána Mikolaja z SNS.

Naposledy vyše dvestostranovú koncepciu s názvom Učiace sa Slovensko ukázal nominant SNS Peter Plavčan v marci 2017. Stál za ňou tím odborníkov, ktorých rešpektovala aj širšia odborná verejnosť.

Definitívnu verziu dokumentu autori ukázali až novej ministerke za SNS Martine Lubyovej v októbri minulého roka. Krátko po tom vyhlásila, že reforma sa v navrhovanej podobe nedá uskutočniť a treba ju prerobiť.

O viac ako pol roka neskôr prišla minulý týždeň v piatok so svojím návrhom s názvom Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Ukázala však iba veľmi všeobecné ciele.

„Nábor pri prijímaní do škôl by sa mal zmeniť na výber, mala by sa zvýšiť aj kvalita hodnotenia vedy prostredníctvom Akreditačnej agentúry," hovorila Lubyová na tlačovej besede.

Ako to chce dosiahnuť, sa ukáže o dva týždne, keď chce dokument predložiť na rokovanie vlády.