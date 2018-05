Lubyová: Bez financií nie je možná akákoľvek reforma školstva

Opatrenia by za desať rokov mali stáť deväť miliárd eur.

27. máj 2018 o 13:10 TASR

BRATISLAVA. Bez masívneho dofinancovania školstva nie je možná akákoľvek reforma.

Vyhlásila to ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS), ktorá tento týždeň predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku. Opatrenia by za 10 rokov mali stáť deväť miliárd eur.

Lubyová sa inšpirovala fínskym modelom a zastáva názor, že treba podporovať inkluzívne vzdelávanie.

"Inkluzívny model prináša najlepšie výsledky. A to je to, čo Slovensko potrebuje," uviedla ministerka v diskusnej relácii TA3 V politike. Odvolávala sa na medzinárodné porovnávania. "Fínske deti sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach v rebríčkoch PISA," poukázala.

Zmeny sa podľa ministerky musia zavádzať postupne. V súvislosti s inklúziou uviedla aj to, že nadpriemerne talentované deti by nemali byť vyčleňované od ostatných. Inkluzívne vzdelávanie má podľa ministerky ponúknuť rovnaké šance pre všetky deti. Zdôraznila potrebu zatiahnutia detí z marginalizovaných komunít do vzdelávacieho systému. "Potrebujú byť viac zainkluzované," poznamenala ministerka.

"Samotné smerovanie k inklúzii mi je blízke," uviedol poslanec Miroslav Sopko (OĽaNO), ktorý si chce ale počkať na konkrétne opatrenia ministerstva školstva.

"Učiteľská verejnosť potrebuje, aby sa dané sľuby začali napĺňať. Aby dieťa bolo centrom pozornosti a opatrenia, ktoré budú prijaté, urobili maximum pre budúcnosť. Aby sme deťom, a tým celej krajine zabezpečili budúcnosť. Inak nám tu nikto nezostane," doplnil.

Podľa Sopka by reforma školstva mohla z hľadiska financovania školstva znamenať revolúciu. "Akákoľvek zmena sa prijme, bude si vyžadovať výraznú finančnú injekciu," poznamenal. Treba podľa neho nastaviť systém tak, aby peniaze išli reálne do vzdelávania a nestrácali sa inde.

Lubyová zdôraznila aj postavenie učiteľov v reforme. "Učitelia sú v rámci našej reformy pokladaní za kľúčovú skupinu a motor zmeny," uviedla. Je za to, aby sa platy učiteľov naďalej navyšovali. Sopko zdôrazňuje potrebu takej zmeny, aby viac zarábali aj mladší učitelia. Zároveň by malo byť zohľadňované to, ako učiteľ pracuje a čo prináša. "Treba podporovať aktívnejších učiteľov. Mal by platiť princíp robíš viac, dostaneš viac," doplnil.

Ministerka súhlasí, že do systému treba pritiahnuť mladých učiteľov. Hovorí, že na tom pracuje. "Zaoberáme sa myšlienkou, aby novozačínajúci učitelia sa dostali hneď na druhú mzdovú úroveň," uviedla s tým, že mladý človek by mal dostať pri nástupe viac, aby to bolo pre neho zaujímavé. So Sopkom sa zhodujú, že učitelia by sa mali aj medzi sebou vzdelávať.