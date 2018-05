Maďarič s Poliačikom predkladajú návrh novely zákona o RTVS

Cieľom predpisu je vylúčiť akékoľvek politické vplyvy na voľbu a odvolávanie generálneho riaditeľa.

BRATISLAVA. Exminister kultúry a poslanec Národnej rady SR za koaličnú stranu Smer Marek Maďarič a nezaradený poslanec Martin Poliačik predkladajú na júnovú schôdzu parlamentu spoločný návrh novely zákona o Rozhlase a televízii Slovenska.

Cieľom navrhovaného právneho predpisu je vylúčiť akékoľvek politické vplyvy na voľbu a odvolávanie generálneho riaditeľa RTVS, a to zmenou mechanizmu voľby generálneho riaditeľa a presunom kompetencie odvolávať generálneho riaditeľa z NR SR na radu RTVS.

Spájanie s Progresívnym Slovenskom odmieta

Ako v pondelok povedal pred novinármi Maďarič, za týmto spoločným návrhom "netreba vidieť nič ďalekosiahle".

Úvahy o tom, či sa spája s hnutím Progresívne Slovensko, do ktorého vstúpil aj Poliačik, odmietol. "Odmietam z tohto odvodzovať scenáre tohto charakteru," vyhlásil.



"Nezaradený pán poslanec Poliačik ma oslovil, že mieni predložiť návrh zákona, ktorý som ja pripravil ako minister. Tak mi prišlo pomerne normálne sa k tomu pripojiť, keďže som tento zákon predkladal aj do vlády, ale skončil na úrade vlády a predložený na samotné rokovanie vlády už nebol," povedal Maďarič s tým, že tento zákon nie je vo svojej podstate politický.

"Dalo by sa na to pozerať ako na možnú cestu k voľbe generálneho riaditeľa RTVS," uviedol. Podľa neho by o návrhu mohla vzniknúť aj zaujímavá diskusia v pléne.



V tom, že on ako koaličný poslanec predkladá návrh s opozičným, sa necíti ako ojedinelý prípad. "V poslednej dobe koalícia a opozícia rokujú o rôznych zákonoch," podotkol.

Maďarič by bol prekvapený, ak by bol návrh zákona schválený, ale sľubuje si od toho zaujímavú diskusiu, uviedol s tým, že čaká aj protiargumenty. Dodal však, že ak by s týmto návrhom neprišiel Poliačik, on by ho do parlamentu netlačil.

Proces rozložená do dvoch štádií

Poslanci navrhujú, aby bol proces ustanovovania do funkcie rozdelený do dvoch štádií, a to zvolenie a vymenovanie.

"Voliť generálneho riaditeľa bude osobitný na to určený orgán, zbor voliteľov a vymenúvať do funkcie ho bude orgán dohľadu, Rada RTVS. Tak ako doteraz bude kandidát prezentovať svoj projekt riadenia a rozvoja RTVS na verejnom vypočutí, ktoré bude vysielané naživo. Po prezentácii projektu bude kandidát odpovedať na otázky zboru voliteľov. Pre zvolenie kandidáta za generálneho riaditeľa je potrebné získať najmenej dve tretiny hlasov všetkých členov zboru voliteľov, to znamená najmenej osem hlasov," uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu s tým, že návrh zákona upravuje aj proces opakovanej voľby a novej voľby.

Oprávnená odvolať generálneho riaditeľa by bola Rada RTVS.



"Navrhuje sa vytvorenie zboru voliteľov ako nového orgánu, ktorého úlohou bude voľba generálneho riaditeľa a bude sa ustanovovať nanovo zakaždým, keď sa generálnemu riaditeľovi skončí výkon funkcie, či už uplynutím funkčného obdobia alebo iným spôsobom. Personálne zloženie zboru voliteľov sa navrhuje tak, aby garantovalo jeho apolitickosť a aby v ňom súčasne boli zastúpené záujmy adresátov služby verejnosti v oblasti vysielania," píše sa v odôvodnení.